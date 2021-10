‘The Challenge’ célèbre 500 épisodes avec la mission la plus physique à ce jour (exclusif)

Le défi se prépare pour une étape très spéciale au cours de la saison 37, alias Espions, mensonges et alliés. L’épisode de mercredi marquera le 500e épisode de The Challenge. Pour célébrer, les concurrents seront chargés de participer à l’une de leurs missions quotidiennes les plus exigeantes physiquement à ce jour dans « Brush Contact ».

L’animateur TJ Lavin a expliqué que cette mission se jouerait en trois tours avec chacune des équipes (ou « cellules ») respectives, Emerald, Ruby et Sapphire, jouant en attaque ou en défense. L’équipe offensive demandera aux hommes de transférer des sacs d’argent dans la zone de sécurité au milieu du terrain. Une fois sur place, les femmes prendront le relais pour acheminer les sacs jusqu’à la zone des buts. Leur parcours ne se fera cependant pas sans heurts, car l’équipe défensive tentera d’empêcher l’équipe offensive de marquer. La cellule avec le plus d’argent collecté dans la zone des buts sera la gagnante.

La cellule Emerald est la grande favorite pour remporter la mission car elle est la seule équipe à six joueurs – Nany Gonzalez, Kaycee Clark, Tori Deal, Devin Walker-Molaghan, Josh Martinez et Emanuel Neagu. La cellule Ruby en compte actuellement cinq avec Cory Wharton, Nelson Thomas, Logan Sampedro, Tula « Big T » Fazakerley et Emy Alupei. La cellule Sapphire a également perdu un joueur, ses cinq coéquipiers étant CT Tamburello, Kyle Christie, Ashley Mitchell, Amanda Garcia et Bettina Buchanan. La cellule Emerald a remporté les deux dernières missions quotidiennes, consolidant ainsi son statut d’équipe à battre. L’une ou l’autre des deux autres équipes pourra-t-elle remporter sa première victoire en équipe ?

Dans l’épisode le plus récent, la cellule Ruby a presque remporté sa première victoire. Alors que tous les hommes de l’équipe ont terminé la mission quotidienne, Satellite Sabotage, Kyle, qui était auparavant sur la cellule Ruby, a fini par être disqualifié pour ne pas l’avoir terminée correctement. Cela a laissé la porte ouverte à la cellule Emerald, qui a fait terminer la mission par deux de ses concurrents, Kaycee et Devin. En fin de compte, la cellule Emerald a gagné car leurs concurrents ont terminé la mission plus rapidement que ceux de Ruby. Après s’être porté volontaire pour aller en élimination, l’ancien du Cercle Ed Easton a choisi d’affronter Kyle in the Lair dans un jeu classique de Pole Wrestle. Cependant, ce n’était probablement pas la meilleure décision car Kyle est invaincu en ce qui concerne les précédents matchs de Pole Wrestle. Ed a appris sa leçon à la dure, alors que Kyle a remporté la victoire et a choisi de passer à la cellule Sapphire. Il a remplacé Nelson, qui a rejoint son allié de longue date Cory sur la cellule Ruby.