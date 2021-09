‘The Challenge: Spies, Lies, and Allies’ Episode 4 avec Justina Valentine

Johnny Bananas invite Justina Valentine, finaliste de The Challenge: Champs vs. Stars et star de Wild ‘n Out, à entrer dans tous les détails de l’épisode 4 de The Challenge: Spies, Lies, and Allies (0:30). Ils parlent de la grosse erreur de Kyle dans le défi quotidien (26:00), l’élimination la plus intense de la saison (59:30), Hughie se mettant en difficulté dans les nominations (1:07:30), et qui sera le premier domino à tomber dans l’alliance vétérinaire.

Hôte : Johnny Bananas

Invitée : Justina Valentine

Producteur associé : Sasha Ashall

Production supplémentaire : Juliet Litman

