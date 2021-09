‘The Challenge: Spies, Lies, and Allies’ Episode 5 avec Kyle Christie

L’icône de The Challenge, et Geordie Shore et l’acteur de Spies, Lies, and Allies, Kyle Christie, rejoint Bananas cette semaine pour discuter de l’épisode 5. Bananas demande à Kyle ce que c’était que d’être vétérinaire au cours des premières semaines lorsqu’ils sélectionnaient des recrues comme mouches et ils discutent des stratégies que les recrues auraient dû utiliser contre les vétérans (13:10). Ils entrent dans l’élimination explosive de la semaine dernière et la nouvelle fracture dans l’alliance Big Brother (22h00) et ce que c’est que d’être autour d’Emmanuel, Gabo et Hughie (26h00). Ensuite, ils parlent de CT et de Berna remportant le défi quotidien et n’ayant pas à payer les conséquences de la nomination de qui que ce soit à cause de l’étrange phénomène des recrues se nommant pour aller en élimination (37:25). Enfin, ils parlent du défi d’élimination exténuant entre Gabo et Logan (54:55).

Hôte : Johnny Bananas

Invité : Kyle Christie

Producteur associé : Sasha Ashall

Production supplémentaire : Juliet Litman et Lani Renaldo

