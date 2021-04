The Chemical Brothers annonce le lancement de «The Darkness That You Fear», leur nouvelle chanson – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le duo britannique The Chemical Brothers, formé par Tom Rowlands et Ed Simons, a annoncé la sortie le 23 avril d’une nouvelle chanson, «The Darnkess That You Fear».

Il s’agit d’un travail construit sur «un tourbillon psychédélique étourdi», comme avancé dans une déclaration d’Universal Music, qui décrit la pièce comme «l’équivalence sonore à la lumière au bout du tunnel» et «une poussée d’espoir».

C’est son premier nouveau matériel depuis la sortie de l’album “No Geography” en 2019.

«Quand nous avons constaté que la combinaison de deux voix différentes qui coulaient sur la musique nous remplissait d’optimisme, c’était quelque chose que nous voulions partager», a déclaré Rowlands.

La pochette choisie pour le single est une œuvre de l’artiste abstrait britannique Terry Frost.

Les Chemical Brothers ont également confirmé qu’ils se produiraient au festival Creamfields, qui se tiendra dans le comté anglais de Chesire en août prochain.

Source: Cependant