The Chemical Brothers, Bastille en tête d’affiche du Festival Latitude 2021

Les frères chimiques, Bastille, Wolf Alice et Bombay Bicycle Club ont tous été annoncés comme les têtes d’affiche du Festival Latitude 2021.

Après la suppression de son édition 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, Latitude sera de retour en 2021 du 22 au 25 juillet à Henham Park, Suffolk. Wolf Alice, qui sera la tête d’affiche de l’Obelisk Arena le 23 juillet, a déclaré à propos de leur réservation de titre: «Huit ans, plusieurs coupes de cheveux horribles, trois albums et nous sommes de retour mais cette fois nous sommes en tête d’affiche. Quel honneur.”

Les Chemical Brothers seront en tête d’affiche le 24 juillet, tandis que Bastille – qui interprétera leur spectacle “ ReOrchestrated ” avec un orchestre et une chorale de 20 musiciens – et Bombay Bicycle Club feront la tête d’affiche lors de la dernière soirée (25 juillet).

Les goûts de Rudimental, Hot Chip, Fontaines DC, Beabadoobee, Declan McKenna, Arlo Parks, Holly Humberstone, Shame et Dry Cleaning devraient également jouer pendant le week-end Latitude.

La comédie à Latitude 2021 sera fournie par Bill Bailey (qui sera le premier comédien à se produire sur la scène principale), Jo Brand, Simon Amstell, Katherine Ryan et Reginald D Hunter, tandis qu’il y aura également beaucoup de littérature, d’arts et des conférences tout au long du week-end. Pour des billets et de plus amples informations sur Latitude Festival 2021, visitez le site officiel du festival.

S’exprimant en mars, le fondateur et créateur de Latitude, Melvin Benn, a confirmé que le festival de cette année se déroulerait à pleine capacité.

«Nous sommes convaincus que notre travail acharné pour nous conformer aux protocoles, ainsi que le fait que tous les adultes britanniques se sont vu offrir le vaccin avant le festival, PLUS les nouvelles d’événements de test à grande échelle qui se dérouleront en avril et mai, signifiera que nous pouvons vraiment aller de l’avant », a-t-il déclaré à l’époque.

«Vous venez peut-être de voir notre nouvelle passionnante selon laquelle nous organiserons un deuxième événement pilote, cette fois, un événement de camping de 10000 personnes à télécharger à Donington Park, dans le cadre de la deuxième phase de l’ERP », a-t-il ajouté aujourd’hui. «Je vois cela comme une confirmation qu’ils croient en la date du 21 juin tout autant que le premier ministre et tout autant que moi.

