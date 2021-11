The Chemical Brothers, têtes d’affiche de la divulgation pour All Point East 2022

Les frères chimiques, Disclosure, Nick Cave & The Bad Seeds, The National, Tame Impala, Gorillaz et Kraftwerk sont parmi les têtes d’affiche de All Points East 2022 – voir la programmation complète ci-dessous.

Comme annoncé la semaine dernière (19 novembre), le festival, qui se tient à Victoria Park à Londres, reviendra pour deux éditions en 2022, se déroulant sur deux week-ends : vendredi 19 août – samedi 20 août et jeudi 25 août – dimanche , 28 août.

Gorillaz et IDLES en tête d’affiche le vendredi 19 août avec The Chemical Brothers et Kraftwerk en tête d’affiche la nuit suivante et les suivants en tête d’affiche – Tame Impala (25 août), The National et Fleet Foxes (26 août), Divulgation et James Blake (27 août) et Nick Cave & The Bad Seeds et Michael Kiwanuka le 28 août.

IDLES, Caroline Polachek, Michael Kiwanuka, Fleet Foxes et bien d’autres se joindront aux têtes d’affiche d’All Points East 2022. Les préventes de billets lève-tôt sont disponibles dès maintenant. Visitez l’événement site officiel pour la programmation complète et pour plus d’informations.

Tous les points à l’est a eu lieu le week-end férié d’août cette année après que la pandémie de coronavirus a forcé l’annulation de son événement 2020 et a vu des performances de Foals, Bombay Bicycle Club, Jamie xx, London Grammar, Kano, Jorja Smith et Caribou.

Dans une critique quatre étoiles du festival, NME a écrit : « Chaque événement qui a pu ouvrir ses portes au cours du mois dernier a apporté une énergie fervente et fiévreuse, les fans rattrapant non seulement le temps perdu, mais se démenant pour savourer chaque dernière goutte avant que la saison ne disparaisse.

« C’est peut-être ce sentiment – ainsi que la présence de milliers de fêtards revenant d’un week-end au Reading Festival pour continuer la fête un jour de plus – qui fait du dernier jour de All Points East 2021 une véritable célébration. »