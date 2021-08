The Chi de Lena Waithe renouvelé pour une cinquième saison à Showtime ⋆ 10z viral

Showtime a officiellement renouvelé la série dramatique à succès de la gagnante des Emmy et créatrice de la série, Lena Waithe Le Chi pour une cinquième saison, qui devrait débuter en 2022. Le renouvellement intervient après que la série venait de diffuser sa quatrième saison finale la nuit dernière. La dernière saison est actuellement en passe de devenir la série Showtime la plus diffusée de tous les temps, avec une moyenne de 4,2 millions de téléspectateurs hebdomadaires.

CONNEXES: Trois femmes: Shailene Woodley jouera dans l’adaptation d’une série dramatique à Showtime

Le Chi est une histoire de passage à l’âge adulte centrée sur un groupe de résidents qui deviennent liés par coïncidence mais liés par le besoin de connexion et de rédemption. La saison 4 met en lumière les avantages et les défis de la police communautaire dans le South Side après que Jake a eu une rencontre fatidique avec un groupe d’officiers. Les nouveaux mariés Emmett et Tiff font face aux répercussions de sa liaison avec Dom en explorant le mariage ouvert. Kiesha est aux prises avec sa grossesse, tandis que Jada affronte courageusement une crise de santé. La relation entre Kevin et Jemma prend un tournant et Papa lance une nouvelle aventure de podcast. Le nouveau maire Douda exploite son nouveau pouvoir tout en naviguant dans sa relation compliquée avec sa femme Roselyn. Pendant ce temps, Trig et Imani sont en mission personnelle pour aider leur communauté.

La série met actuellement en vedette Michael V. Epps, Birgundi Baker, Shamon Brown Jr., Curtiss Cook, Luke James, Jacob Latimore, Alex Hibbert et Yolonda Ross. La saison 4 met en vedette des invités comme Tabitha Brown, Jason Weaver, Vic Mensa, Tai Davis, Da Brat, Tyla Abercrumbie, Miriam A. Hyman, Hannaha Hall, La La Anthony, Jasmine Davis, Kandi Burruss et Judae’a Brown.

CONNEXES: La bande-annonce de la saison 5B de Billions de Showtime taquine le retour de septembre

Le Chi est créé et produit par Lena Waithe. Les producteurs exécutifs sont Common, Aaron Kaplan, Rick Famuyiwa, Rishi Rajani, Derek Dudley et Shelby Stone. Produite entièrement dans sa ville éponyme, la série est produite par 20th Television.