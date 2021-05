“ The Chi ” ramène la police pour encore UN AUTRE scénario de Black Lives Matter ⋆ .

La troisième saison de The Chi de Showtime était délibérément dépourvue de la police, même si un scénario majeur tournait autour de la disparition d’une femme noire, et un épisode présentait une scène troublante montrant ce que les jeunes femmes victimes de trafic sexuel et toxicomanes endurent. La première de la saison quatre change tout cela lorsqu’un jeune de 15 ans est victime de brutalités policières lors de l’épisode du 23 mai, «Soul Food».

L’attaque est aussi aléatoire qu’insensée. Jake Taylor (Michael Epps) et son ami Kevin (Alex R. Hibbert) rentrent de l’école à pied lorsqu’ils entrent dans une sorte de dispute dans la cour d’école avec d’autres enfants de leur âge. Alors que cela se termine sans trop de conséquences, un flic blanc leur dit de «faire tomber» et demande à Jake sa carte d’identité. Jake refuse immédiatement et, en quelques secondes, le policier l’a jeté au sol où il le frappe à plusieurs reprises et sans pitié au visage. Kevin va sortir sa carte d’identité et un autre officier tire son arme sur lui, ce qui aggrave encore l’incident. Une de leurs amies, Maisha (Genesis Denise Hale), filme l’incident.

Finalement, les officiers décident que Jake en a assez, le transportent dans la voiture de flic et partent.

Officier: ID. Jake: Mec, pourquoi dois-je montrer ma carte d’identité? Kevin: Bro, montre-lui juste ta carte d’identité. Jake: Nan, merde ça. [Officer tackles Jake to the ground as he tries to push him away] Jake: Mec, je ne fais pas de la merde! Officier: Arrêtez de résister! Jake: Qu’est-ce que je fais? Lâchez-moi! Jeune spectateur: Ce n’est qu’un gamin! Officier: Arrêtez de résister! Big Papi: Il a posé une bonne question! Qu’a-t-il fait? Jake: Allez, mon frère! Lâchez-moi, mec! Maisha: C’est juste un enfant! Laisse le partir! Kevin: D’accord, d’accord, je vais te montrer ma carte d’identité! [While Kevin goes to get his ID, another white officer points his gun at him] Autre officier: Mettez-vous au sol! Sur le terrain maintenant! Bystander: Arrêtez ça! Big Papi: Officier, qu’a-t-il fait? Bystander: Il n’a pas fait de merde! Qu’est-ce qui ne va pas? Big Papi: Laissez-le partir. Kevin: Qu’est-ce qu’il a fait?

La scène suivante montre les amis de Jake ayant des flashbacks de l’incident, incapables de manger. Plus tard, ils publient la vidéo de l’arrestation et cela devient viral.

Les blessures de Jake sont suffisantes pour justifier qu’il reçoive un traitement hospitalier – bien qu’il soit menotté au lit. Quand Kevin lui rend visite, Jake se dit: «Peut-être que si j’avais eu mon uniforme, je serais parti aussi.»

Kevin répond: «Non. Je suis parti parce que j’ai écouté la police », ce qui conduit à une dispute avec Jake en lui disant:« Tu aurais dû me défendre! »

Variety s’est entretenu avec Justin Hillian, un écrivain de l’émission, une grande partie de la discussion se concentrant sur la scène de la brutalité policière. Dans l’une de ses réponses, Hillian a laissé entendre que ne pas se conformer à la police comme Jake pourrait être la voie à suivre, décidant finalement «il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse». (Je souligne):

Comment avez-vous abordé les différentes façons dont la colère et / ou le SSPT subséquents se manifesteraient chez Jake et Kevin? Dans quelle mesure les conséquences pour Jake sont-elles liées au sentiment que Kevin n’avait pas le dos? Nous avons eu des discours dans la salle et il y a des choses générationnelles, mais il y a aussi juste plusieurs écoles de pensée [about this] et nous aimons garder les choses dans le gris. Jake n’a pas tort, à mon avis, avec la façon dont il l’a géré et Kevin non plus, mais je connais des gens qui se sentent comme Kevin l’a fait: «Vous devriez simplement vous conformer, faire ce qu’ils disent, rentrer à la maison», et je connais des gens comme Jake qui sont comme, “Je ne devrais pas avoir à faire ça.” Cette conversation, nous voulions jouer cela. Et puis à propos du traitement différent, nous voulions juste vraiment montrer que ces personnages sont différents. Pour Jake, la façon dont il est venu, il y avait une attente à propos de choses comme celle-ci et cela venait d’incidents que les écrivains dans la salle ont eu. Personnellement, avec un incident que j’ai vécu, je voulais juste passer à autre chose; Je ne voulais pas en parler. Mon truc était: “Je me suis échappé, c’est bon.” Ce n’est pas sain, mais c’est quelque chose qui arrive et nous essayons d’être aussi honnêtes que possible. Et ce qui est génial d’avoir ces jeunes hommes, c’est que nous pouvons explorer ces différentes avenues et voir les conséquences de chaque choix parce que c’est compliqué et il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.

À la toute fin de l’épisode, le frère de Jake, Trig (Luke James), cherche à se venger du passage à tabac. Trig et sa petite amie trans, Imani (Jasmine Davis), ont déterré suffisamment d’informations sur cet officier pour savoir quand il partira pour sa course de fin de soirée. Au bon moment, Trig s’attaque à l’officier et le tue apparemment en le frappant et en le poignardant à plusieurs reprises au visage avec une sorte d’objet pointu.

Dans d’autres nouvelles, depuis l’introduction de la petite amie de Kevin, Jemma St.John (Judae’a), la saison dernière, les téléspectateurs peuvent également s’attendre à une diatribe d’anticapitalisme, de racisme anti-blanc ou d’un mélange des deux pour chaque épisode.

Au petit-déjeuner, le père de Jemma lui explique, ainsi qu’à Kevin, comment il veut que les gens se sentent en sécurité dans la région afin que les Jeux olympiques puissent un jour avoir lieu à Chicago. “Et qui est censé nous faire sentir en sécurité – la police?” elle demande. Quand son père lui rappelle que «tous les policiers ne sont pas mauvais», elle se moque en réponse qu’il «parle comme un vrai capitaliste», préfigurant peut-être la scène de brutalité policière qui se déroule plus tard dans l’épisode. Son père répond: «Oh, c’est vrai, le capitalisme est la racine de tout mal, je m’en souviendrai la prochaine fois que tu voudras que je t’achète un sac à main Chanel. La famille St. John est assez riche.

Dans une autre scène, Jemma se plaint d’un enseignant, «Miss Cranston [who] pense qu’elle s’est réveillée maintenant parce qu’elle a placé une pancarte Black Lives Matter au-dessus de sa porte. Quand Kevin dit qu’il l’aime, Jemma se lamente: «Ce serait bien si vous vous retrouviez du bon côté de l’histoire de temps en temps.» Elle est déçue que Kevin ne l’accompagne pas dans un «groupe pro-noir» appelé BAMN, qui signifie «Par tous les moyens nécessaires». Nul doute que son groupe va semer le trouble dans les épisodes à venir alors que l’indignation grandit face à la gestion de Jake par la police.

Après une saison unique sans police, The Chi a juste sauté le requin et est devenu comme toutes les autres émissions à la télévision avec un scénario anti-police Black Lives Matter.