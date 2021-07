‘The Chopin Masters’: 28 coffrets CD annoncés

Les maîtres de Chopin, mettant en vedette les grands pianistes de Chopin du passé au présent, sortiront dans un coffret de 28 CD en édition limitée par Deutsche Grammophon le 17 septembre 2021. La collection comprend plusieurs des pianistes de Chopin les plus légendaires de tous les temps, dont Chopin Gagnants du concours.

Deutsche Grammophon a accueilli à la fois des interprètes Chopin établis et des talents émergents, y compris un nombre impressionnant de lauréats du Concours Chopin de Varsovie, tout au long de son histoire.

Le Chopin Masters présente les lauréats du Concours Chopin

Le Chopin Masters présente les lauréats du Concours Chopin dont les grands pianistes Martha Argerich, Vladimir Ashkenazy, Rafal Blechacz, Michel Block, Stanislav Bunin, Seong-Jin Cho, Halina Czerny-Stefanska, Yundi Li, Ivo Pogorelich, Maurizio Pollini, Dang Thai Son , Fou Ts’ong et Krystian Zimerman.

Comprend des récitals rares et des albums les plus vendus

The Chopin Masters propose des récitals rares, des albums à succès et de nombreux enregistrements sortis sur CD pour la première fois. La collection comprend la toute première sortie de l’enregistrement de Maria Joao Pires du Concerto pour piano n°1 de Chopin avec l’Orchestre philharmonique royal sous la direction d’André Previn à partir de 1991; la première sortie sur CD des enregistrements de Stefan Askenase (CD4), Michel Block (CD9), Halina Czerny-Stefanska (CD13), Julian von Karolyi (CD17), Dang Thai Son (CD24), Roberto Szidon (CD25), Fou Ts ‘ong (CD26); et la première sortie internationale sur CD d’enregistrements d’Adam Harasiewicz (CD16).

À propos de Frédéric Chopin

Frédéric Chopin (1er mars 1810 – 17 octobre 1849) était un compositeur et pianiste virtuose polonais. Il fut l’un des grands maîtres de la musique romantique et écrivit principalement pour piano seul. Chopin est né dans le petit village de Zelazowa Wola, dans le duché de Varsovie, d’une mère polonaise et d’un père expatrié français, et était un enfant prodige pianiste. Parmi les influences sur son style de composition figuraient la musique folklorique polonaise, la tradition classique de JS Bach, Mozart et Schubert et l’atmosphère des salons parisiens dont il était un invité fréquent. Chopin a inventé le concept de la Ballade instrumentale et ses œuvres majeures pour piano comprennent également des Sonates, Mazurkas, Valses, Nocturnes, Polonaises, Études, Impromptus, Scherzos et Préludes, certaines publiées seulement après sa mort. Aucun autre compositeur n’a contribué autant d’œuvres significatives au répertoire du piano.

Les Maîtres Chopin – Répertoire

CD 1 Géza Anda

Préludes op. 28 ∙ Polonaise op. 53

CD 2 Martha Argerich (Lauréat du Concours Chopin 1965)

Préludes op. 28, 45 & op. poste. en la bémol majeur

Sonate pour piano n° 2 op. 35

CD 3 Vladimir Ashkenazy (Deuxième Prix Concours Chopin 1955)

Concerto pour piano n° 2 op. 21

Orchestre Philharmonique National de Varsovie

Chef d’orchestre Zdzislaw Gorzynski

Ballade op. 38 ∙ Études op. 1/10 & 25/3

Mazurkas op. 41/4 & 30/4 Scherzo op. 54

CD 4 Stefan Askenase

Valses op. 18, 34, 42, 64, op. poste. 69, 70, KK IVA/15

Polonaises OPP. 53 & 40

CD 5 Daniel Barenboïm

Nocturnes OPP. 9/2, 15, 27/1, 32/1, 37, 48, 55/1, 62/2 & op. Publier. 72/1

CD 6 Arturo Benedetti Michel-Ange

Mazurkas OPP. 67/2, 56/2, 67/4, 68/2, 68/1, 33/1, 30/3, 30/2, 33/4 et 68/4

Prélude op. 45 ∙ Ballade op. 23 ∙ Scherzo op. 31

CD 7 Lazar Berman

Polonaises op. 26, op. 40, 44 et 53

CD 8 Rafa Blechacz (Lauréat du Concours Chopin 2005)

Concerto pour piano n° 1 OP. 11 ∙ Concerto pour piano n° 2 op. 21

Orchestre royal du Concertgebouw

Jerzy Semkow Chef d’orchestre

CD 9 Bloc Michel (Prix Arthur Rubinstein au Concours Chopin 1960)

Sonate pour piano n° 2 op. 35

Polonaise op. 53 ∙ Prélude op. 28/17

Mazurkas op. 56/3, 59/2 & 30/4 Valse op. 34/1

CD 10 Stanislav Bounine (Lauréat du Concours Chopin 1985)

Impromptus opp. 29, 36, 51 et 66

Valses op. poste. / KK IVA/14, KK IVA/13, KK IVA/12

Écossaises op. 72 ∙ Mazurkas op. 30/2, 41/1, 63/3, 56/2, 67/3 & 67/4

Polonaise-Fantaisie op. 61

CD 11 Shura Cherkassky

Polonaises op. 26, 40, 44, 53 et 61

CD 12 Seong Jin Cho (Lauréat du Concours Chopin 2015)

Préludes op. 28 ∙ Nocturne OP. 48/1

Sonate pour piano n° 2 op. 35 ∙ Polonaise op. 53

CD 13 Halina Czerny-Stefańska (Lauréat du Concours Chopin 1949)

Mazurkas op. 6/2, 63/3, 67/4, 68/2, 17/4 & 33/3

Ballades op. 23 & 52

Andante Spianato & Grande Polonaise Brillante op. 22

CD 14 Christoph Eschenbach

Préludes op. 28, 45 & op. poste. en la bémol majeur

CD 15 Emil Gilels

Sonate pour piano n° 3 op. 58

Polonaises op. 40 & 53

CD 16 Adam Harasiewicz (Lauréat du Concours Chopin 1955)

Nocturne op. 62/1 Mazurkas op. 63/3 & 67/4

Ballade op. 23 ∙ Études op. 25/11 & 25/6 Mazurka op. 50/3

Polonaise op. 53 ∙ Impromptu op. 51 ∙ Prélude op. 45

CD 17 Julian Von Károlyi

Andante Spianato & Grande Polonaise Brillante op. 22

Sonate pour piano n° 3 op. 58 ∙ Boléro op. 19

Mazurka op. 17/4 ∙ Valse op. poste. / KK TVA/15

Ballades op. 23, 38, 47 et 52

CD 18 Yundi Li (Lauréat du Concours Chopin 2000)

Sonate pour piano n° 3 op. 58

Andante Spianato & Grande Polonaise Brillante Op. 22

Études op. 10/2, 10/5 & 25/11 Nocturnes op. 9/1, 9/2 & 15/2

“Fantaisie-Impromptu” op. 66

CD 19 Maria João Pires

Concerto pour piano n° 1 op. 11 | PREMIÈRE SORTIE

Orchestre Philharmonique Royal

André Prévin Chef d’orchestre

Nocturnes op. 9/1, 9/2, 15/2 & 27/2

CD 20 Mikhaïl Pletnev

Fantaisie op. 49 ∙ Valses op. 34/1, 34/2 & op. Poste. / KK TVA/15

Écossaise op. 72/3 ∙ Impromptu op. 29

Études op. 10/5, 25/6 & 25/7 ∙ Sonate pour piano n°3 op. 58

CD 21 Ivo Pogorelich

Sonate pour piano n° 2 op. 35 ∙ Prélude op. 45

Scherzo op. 39 ∙ Nocturne op. 55/2 Études op. 10/8, 10/10 & 25/6

CD 22 Maurizio Pollini (Lauréat du Concours Chopin 1960)

Études op. 10 & 25

CD 23 Ruth Slenczynska

Études op. 10 & 25 ∙ Impromptus op. 29, 36, 51 et 66

CD 24 Dang Thai Son (Lauréat du concours Chopin 1980)

Nocturnes op. 15/2 & 27/1 Valse op. 34/2

Andante Spianato & Grande Polonaise Brillante op. 22

Mazurkas op. 24/2 & 67/2

Ballade op. 52 Scherzo op. 31

CD 25 Roberto Szidon

Scherzi op. 20, 31, 39 et 54

Impromptus opp. 29, 36, 51 et 66

CD 26 Fou Tsong (Troisième Prix Concours Chopin 1955)

Mazurkas op. 6/3, 7/2, 17/2, 17/4, 24/1, 24/2, 24/4, 30/1, 30/2, 33/4, 41/1,

50/3, 56/3, 59/1, 67/4, 68/2, 68/4 & op. poste. / KK IIB/4

Préludes op. poste. / KK IVB/7 & 45

Berceuse op. 57

CD 27 Tamás Vásáry

Valses op. 18, 34, 42, 64, op. poste. 69 & 70, KK IVA/15, KK IVA/12, KK IVA/13, KK IVA/14

Mazurkas op. poste. / KK IVA/7, op. 67/3, 68/2 & 7/1

Polonaise op. 53

Introduction et variations sur la chanson ‘Der Schweizerbub’ op. poste. / KK IVA/4

CD 28 Krystian Zimerman (Lauréat du Concours Chopin 1975)

Ballades op. 23, 38, 47 et 52

Barcarolle op. 60 ∙ Fantaisie op. 49

Le Chopin Masters sortira le 17 septembre 2021 et peut être pré-commandé ici.

