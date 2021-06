The Circle Saison 3 sur Netflix : tout ce que l’on sait sur la télé-réalité

Le processus de candidature pour apparaître dans The Circle n’est pas trop compliqué, bien qu’il y ait certaines choses auxquelles les candidats doivent être préparés. Des photos, une vidéo et quelques informations générales sont toutes nécessaires pour postuler avec succès, et évidemment, il n’y a aucune garantie que vous serez choisi. Chose intéressante cependant, il est possible que quelqu’un qui ait postulé soit contacté et que ses photos soient utilisées pour un profil de poisson-chat pour un autre candidat. Ce ne serait pas aussi cool que d’apparaître dans la série, mais un prix de consolation décent.