The City of NFT Heroes – Une collection NFT qui se transforme en un métaverse à gagner ⋆ Crypto new media

Le marché NFT NFT STARS a annoncé le lancement de SIDUS: The City of NFT Heroes, un tout nouveau produit sur le marché NFT qui fusionne les fonctionnalités d’un métaverse DAO, d’une ferme de rendement et d’une collection d’art numérique – le meilleur des projets d’avatar NFT et le jeu blockchain, épicé de la philosophie blockchain, le tout emballé sous la forme de 7 500 héros NFT.

Le premier lot de 2 000 héros NFT sera mis en vente le 30 août à 20h00 UTC.

Un avatar NFT qui ressemble à votre parcours crypto

NFT Heroes est une collection de 7 500 avatars NFT uniques créés par NFT STARS en partenariat avec plus de 200 artistes modernes du collectif international d’artistes modernes connu sous le nom de NFT256. Le projet NFT Heroes est la plus grande collaboration dans l’espace NFT. Le grand nombre de créateurs travaillant sur la collection garantit que chaque héros s’avère vraiment unique.

La collection comprend 6 000 héros NFT originaux, 1 000 héros rares et 500 héros NFT légendaires. Seuls les héros originaux sont disponibles à l’achat, pour 0,055 ETH chacun. Les héros rares et légendaires sont créés avec des cartes de mise à niveau à l’aide de Galaxy Modificator, un mécanisme de mise à niveau alimenté par la fonction aléatoire vérifiable (VRF) de Chainlink.

Selon l’histoire, les héros sont venus à SIDUS de 12 planètes blockchain différentes et le caractère et l’apparence de chaque héros sont influencés par la planète d’où ils viennent. Chaque personnage possède 11 caractéristiques uniques : peau, sac à dos, lunettes, casque, etc. Les utilisateurs peuvent également équiper leurs héros d’armures et de munitions sur le Galaxy Marketplace, où ils peuvent acquérir des objets qui saluent les 100 meilleurs projets de cryptographie.

Avec plus d’un millier d’œufs de Pâques cachés, NFT Heroes est un projet 100% crypto-friendly qui donne à ses utilisateurs la possibilité de doter leur héros de fonctionnalités caractéristiques de leurs projets cryptographiques préférés. Les utilisateurs peuvent également collecter des ensembles de munitions complets et porter les insignes de différentes chaînes de blocs et entreprises comme un insigne d’honneur.

La sortie des 6 000 héros NFT originaux est divisée en trois étapes. Les 2 000 premiers héros arriveront sur le marché le 30 août à 20h00 UTC. Le deuxième lot de 2 000 sera mis en vente le 6 septembre. Les 2 000 derniers NFT Heroes seront lancés le 10 septembre, complétant la vente de NFT Heroes.

En achetant un NFT Hero, l’utilisateur se garantit un revenu passif continu. SIDUS distribue aux utilisateurs 50 % des redevances perçues sur toutes les ventes de la collection sur le marché secondaire. La seule condition que les utilisateurs doivent remplir pour recevoir des redevances est de détenir un minimum de 200 $ en jetons NFTS ou MILK2 dans leur portefeuille.

De l’avatar à l’arène de combat : à quoi s’attendre du nouveau projet à l’avenir

Chaque NFT de la collection peut être utilisé comme avatar sur les réseaux sociaux et être transformé en personnage de jeu au sein du métaverse SIDUS DAO. La tradition NFT Heroes laisse place à des scénarios de jeu intrigants, où les héros se battent avec d’autres joueurs et exercent leur pouvoir dans l’arène de combat.

Les développeurs ont surnommé NFT Heroes “l’analogue crypto de Mortal Kombat, Killer Instinct et Jump Force”. NFT STARS a déjà annoncé des partenariats avec Polygon et Avalanche, résultant en des missions sur le thème du réseau et des objets spéciaux dans le jeu.

NFT Heroes deviendra un métaverse à jouer pour gagner en utilisant NFTS, le jeton natif du marché NFT STARS, comme pièce de monnaie dans le jeu. La mécanique de jeu pour gagner implique que les joueurs créent de la valeur pour les autres utilisateurs et pour les développeurs, en échange de quoi ils sont récompensés par des actifs dans le jeu et des jetons NFTS.

Avant le lancement du jeu, l’équipe publiera un certain nombre d’autres fonctionnalités qui offrent aux détenteurs de NFT Hero de nombreuses opportunités de gains. SIDUS permettra le Galaxy Staking – les joueurs pourront verrouiller leur NFT et gagner des récompenses en jetons NFTS. Selon la rareté du héros NFT – Original, Rare ou Légendaire – les joueurs seront récompensés différemment.

Galaxy Staking est un moyen facile d’alimenter la quête via SIDUS. Les jetons reçus de l’agriculture peuvent être utilisés sur le marché Galaxy pour acheter des armes de nouvelle génération et des armures pare-balles. SIDUS intégrera également une fonctionnalité NFT enveloppée qui permettra aux utilisateurs d’accumuler des liquidités au sein de leur héros.

Rejoignez le Club SIDUS NFT

La vente de la collection débute le 30 août. Le projet a tout ce qu’il faut pour prendre d’assaut le marché NFT et l’industrie du jeu blockchain. Lancez-vous très tôt dans cette incroyable aventure.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur les pages officielles des réseaux sociaux du projet : Site Web | Twitter | Discorde

