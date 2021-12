The Classic Indiana Jones: The Pinball Adventure se dirige vers Pinball FX3 sur Switch

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Flipper FX3 est une sacrément bonne application de flipper sur le Switch; il vaut bien le coup d’œil grâce à son modèle free-to-play et à sa prise en charge du mode TATE / Vertical. Zen Studios est le studio leader du flipper virtuel depuis plusieurs années, mais parfois ses nombreuses nouvelles tables et versions sont limitées à des applications spécifiques (FX3 n’est pas la seule) ou à des plates-formes. Heureusement, la confirmation d’une récréation de table Williams très appréciée est venue avec de bonnes nouvelles sur ce front – Indiana Jones: The Pinball Adventure se dirige vers Pinball FX3 sur Switch (et à peu près toutes les plateformes).

Confirmé dans le Pinball Show ci-dessous – bien que la bande-annonce ci-dessus ait été abandonnée un peu à l’avance – il vise une sortie en mars et aura une option héritée qui servira de recréation fidèle de la table d’origine ainsi qu’une version améliorée avec des graphiques 3D et d’autres manigances interactives. La table sur laquelle il est basé est arrivée en 1993 et ​​contenait des scènes basées sur la trilogie originale de films.

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Cela nous semble plutôt bien, peut-être parce que c’est la saison des fêtes (il y a toujours un film d’Indy à la télé à un moment donné) et si vous avez un certain âge cela va bien pour la nostalgie.

Faites-nous savoir dans les commentaires si vous prévoyez de le récupérer l’année prochaine, et peut-être aussi partager votre film préféré de la trilogie originale (il y a une bonne réponse).