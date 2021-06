The Coming Bust, puis 100X Windfall

Un crash-and-rally pour les âges… le nouveau secteur dans la ligne de mire de Luke Lango… comprendre le « Hype Cycle »

Aujourd’hui, on entrevoit l’avenir.

C’est un avenir incroyablement rentable… mais ces profits se situent de l’autre côté d’un effondrement du secteur qui sera amplifié par un média financier désireux de proclamer la mort du secteur.

Mais vous allez savoir que ce n’est pas une mort. C’est juste la fin de la spéculation maniaque et de la cupidité aveugle.

Cela va vous permettre d’anticiper le crash, de vous y préparer mentalement et d’avoir votre capital d’investissement prêt à être déployé.

Ainsi, lorsque d’autres vendront de panique pour des pertes massives, vous investirez dans les petites entreprises qui deviendront celles d’Amazon, de Facebook et de Google de la décennie à venir.

En fin de compte, vous ne gagnez pas beaucoup d’argent avec un marché calme et en pente douce. Vous le faites à partir de turbulences. Dans ce numéro, nous allons planifier ces turbulences, vous êtes donc prêt à en profiter.

Aujourd’hui, nous allons expliquer ce qui se passe ici avec l’aide de l’un des analystes les plus intelligents de l’industrie – notre propre Luke Lango, rédacteur en chef du Daily 10X Stock Report.

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Luke est un prodige. Bien qu’il soit plus jeune que prévu, il est déjà reconnu comme l’un des analystes les plus perspicaces, avant-gardistes et prospères du secteur.

Sur cette dernière note – “réussi” – je soulignerai que Luke a été classé n°1 sur plus de 15 000 experts en investissement selon TipRanks.

Et dans son bulletin d’information, le rapport The Daily 10X Stock, lancé en mai 2020, il a maintenant mis en évidence près de 100 actions à rendement à trois chiffres et six gagnants différents de 1 000 %.

Je vous offre la bonne foi de Luke avec l’espoir que vous prendrez au sérieux ce qu’il voit venir. C’est l’un des analystes les plus intelligents et les plus performants du secteur, qui nous propose une feuille de route pour créer de la richesse cette décennie.

Aujourd’hui, voyons ce que l’avenir nous réserve.

***Le secteur qui a trouvé sa place dans la ligne de mire de Luke

Crypto.

Arrêtons-nous là.

Vous pourriez avoir une impression négative de la crypto. Vous ne le comprenez peut-être pas complètement. Cela peut sembler être une spéculation stupide.

C’est juste. Mais il est essentiel que vous compreniez que bien que le secteur regorge de battage publicitaire et d’imposteurs «moi aussi», il abrite également une sélection de cryptos qui vont changer le monde.

C’est parce qu’ils offrent une valeur intrinsèque authentique. Ils résolvent les problèmes. Ils éliminent les déchets et les intermédiaires.

Compte tenu de cela, si c’est plus facile pour vous, chaque fois que vous lisez « crypto » ou « altcoin », pensez plutôt à « percée technologique ».

Alors, commençons par le haut. Pourquoi Luke – un stock-picker – étend-il son univers d’investissement au monde des crypto-monnaies ?

Deux raisons.

Premièrement, Luke se concentre sur la technologie de pointe… c’est là que nous trouvons aujourd’hui le secteur de la cryptographie. Certains de ces altcoins représentent la dernière technologie de rupture.

Deuxièmement, dans The Daily 10X, comme nous l’appelons, l’objectif de Luke est d’apporter à ses abonnés des investissements pouvant atteindre 1000% ou plus. Cela met également les cryptos d’élite dans sa ligne de mire. Comme nous l’avons déjà noté dans le Digest, nous ne connaissons aucune autre classe d’actifs qui puisse monter aussi haut, en aussi peu de temps, que les crypto-monnaies d’élite.

De plus, gardez à l’esprit que Luke ne s’est pas contenté de sauter dans le monde de la cryptographie. Comme d’habitude, il a mené un énorme volume de recherches.

De Luc :

Nous avons réuni une équipe exclusive d’ingénieurs et de codeurs crypto pour rechercher, analyser et comprendre collectivement les technologies de blockchain de base sous-jacentes à la révolution de la crypto-monnaie, et interpréter l’utilité et les impacts potentiels de ces technologies. Nos recherches sont en grande partie terminées. La conclusion? Les cryptos sont, en effet, va changer le monde. Et c’est pourquoi nous allons commencer à mettre en évidence certaines des crypto-monnaies les plus excitantes et les plus prometteuses du marché dans The Daily 10X Stock Report.

*** Alors, quelle est la vue d’ensemble en termes de ce qui nous attend avec la crypto ?

Voici Luc :

La blockchain est sans doute la technologie la plus perturbatrice depuis Internet, le cœur de cette perturbation étant le grand livre décentralisé et immuable de la blockchain. Ce grand livre conçu avec soin permet à des individus et à des entités intrinsèquement non dignes de confiance de créer collectivement des systèmes dignes de confiance, sans avoir besoin d’aucune autorité centrale. Notre terme pour cela est « désintermédiation ». La blockchain permet aux humains de supprimer l’intermédiaire des systèmes existants et de les remplacer par un grand livre collectif.

C’est un énorme avantage.

Les intermédiaires sont généralement des preneurs de bénéfices inutiles – des moustiques financiers, aspirant l’argent d’une transaction. Ils sont aussi généralement lents et peuvent être corrompus.

Les éliminer rend les processus plus fiables, plus rapides et moins chers.

***Alors, où va l’univers crypto/blockchain ? Quelle est la prochaine évolution ?

De Luc :

Une application critique de la technologie blockchain sur laquelle Wall Street bave actuellement est la création de devises compatibles avec la blockchain – alias crypto-monnaies – pour créer une nouvelle ère de finance décentralisée («DéFi”) qui n’implique pas les grandes banques en tant qu’intermédiaires bénéficiaires. Bitcoin est un exemple de DeFi. C’est une crypto qui sert à désintermédier les banques centrales du monde entier et à créer une monnaie numérique non soutenue par le gouvernement. C’est l’avenir. À long terme, les cryptos ont la possibilité de remplacer fondamentalement et entièrement les dollars.

Mais DeFi n’est pas la seule application qui va bouleverser les affaires telles que nous les connaissons. Luke pointe également vers les dapps, ou applications décentralisées.

Retour à Luc :

Les dapps sont des applications logicielles construites sur la blockchain. Cela peut être n’importe quelle application. Une application multimédia vidéo, comme Youtube. Une application chauffeur-cavalier, comme Uber. Une application de diffusion de musique, comme Spotify. Le lien central est que ces applications sont codées sur la blockchain – et par conséquent, il n’y a pas d’autorité centrale qui « exécute » l’application et gagne de l’argent grâce à l’application, que ce soit via des ventes d’abonnement ou des publicités numériques. En supprimant cette autorité centrale, les dapps créent une nouvelle génération d’applications logicielles vraiment libres…

Luke et son équipe sont convaincus que les dapps vont tout perturber. Par exemple, le futur YouTube sera une dapp. Le futur Uber. Le futur Spotify. La plupart, sinon tous, seront des dapps.

Maintenant, si vous pensez « cela va laisser de nombreuses entreprises obsolètes à mesure que ces dapps transforment des secteurs », vous avez raison.

Voici Luke avec ce qu’il envisage :

La technologie sous-jacente des crypto-monnaies est si robuste et technologiquement avancée que les cryptos ont le potentiel de perturber des billions de dollars de valeur au cours de la prochaine décennie et de remodeler fondamentalement le monde au cours des 20 prochaines années, de la même manière qu’Internet a remodelé le monde. les 20 dernières années.

Alors, prêt à investir ?

Attendez.

Le grand lessivage vient en premier.

***Avant la révolution, attendez-vous à l’implosion

Il est important de vous familiariser avec ce qu’on appelle le « Cycle de battage ». Il s’agit d’une représentation graphique développée par Gartner pour représenter le cycle de vie des nouvelles technologies.

Il y a cinq phases – un déclencheur technologique, le pic des attentes exagérées, le creux de la désillusion, la pente de l’illumination, puis le plateau de la productivité.

Ci-dessous le graphique représentant cette évolution.

Revenons à Luke pour savoir où en est le secteur de la crypto aujourd’hui :

Nous pensons que les cryptos en sont actuellement aux premiers stades de la “Sommet des attentes gonflées” phase. C’est-à-dire que les médias grand public ont juste commencé à vraiment couvrir les crypto-monnaies au cours des derniers mois, et la prolifération massive des altcoins sur le marché s’est considérablement accélérée en 2021. Mais, l’utilisation réelle des crypto-monnaies et de la blockchain reste encore largement un créneau, nous n’avons pas encore vu bon nombre de ces cryptos échouer de manière à faire les gros titres, et les médias grand public ne sont pas encore devenus négatifs quant à leur couverture des cryptos. Le grand crash est encore à venir…

Luke pense que l’accident se produira dans les prochains mois. Des milliers de cryptos échoueront. Des milliards de valeur seront anéantis. Et les investisseurs paniqués qui ne sont pas préparés seront écrasés.

Vous ne le ferez pas.

Vous serez prêt pour cela et vous vous concentrerez sur ce qui vient après.

***La renaissance de la crypto suite au crash

Retour à Luc :

Après le creux de la désillusion, viennent la pente des lumières et le plateau de la productivité. C’est là que le gros lot est fait. C’est au cours de ces phases que le blé est séparé de l’ivraie, et de véritables visionnaires et innovateurs dans une nouvelle technologie émergent. À l’ère d’Internet, cette phase de croissance durable a commencé en 2003, et au cours de cette phase, des entreprises comme Amazon, Netflix, Facebook et Alphabet ont commencé à utiliser Internet pour créer des produits et des services de deuxième et troisième générations qui allaient changer. le monde. Cryptos suivra le même chemin.

Luke prédit que la moitié du marché de la cryptographie sera anéantie.

Mais alors que les médias financiers rapportent la mort du secteur et que les ours crypto se réjouissent de leurs cris de « je vous l’ai dit », les meilleurs crypto-ingénieurs créeront leurs plateformes de deuxième et troisième génération qui changeront le monde.

Voici Luc :

Ces crypto-monnaies sont les cryptos que vous souhaitez acheter. Ce sont les cryptos qui reviendront 100X ou plus au cours des années 2020… Mais les plus grands gagnants de la crypto-monnaie au cours des 10 à 20 prochaines années ne seront pas Bitcoin, Ethereum, Binance, Dogecoin ou Ripple. Ce seront des cryptos obscurs dont vous n’avez jamais entendu parler parce que le battage médiatique formé les a manqués – mais qui reposent sur des plates-formes technologiques avec un potentiel de changement mondial. Ce sont les cryptos que mon équipe et je vais identifier pour vous.

*** Préparez-vous mentalement aujourd’hui

Êtes-vous investi dans la crypto?

Si oui, espérez-vous que le pire soit derrière vous après le plus récent krach du secteur ?

Fais attention.

Si Luke a raison, le vrai crash nous attend.

Dans cet esprit, qu’est-ce qui vous convient aujourd’hui ? Prendre des jetons sur la table ? Vous vous préparez mentalement à le traverser?

La bonne réponse vous sera spécifique. Mais le point commun pour nous tous est ce qui vient après que la poussière soit retombée – et c’est une croissance énorme avec les bons altcoins révolutionnaires.

Passe une bonne soirée,

