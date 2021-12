Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Combinez « action platformer » avec la vie de bureau et, théoriquement, vous obtenez L’homme de compagnie. Développé par Forust et publié par Leoful, il fait en quelque sorte la satire de la vie de bureau tout en proposant ce qui ressemble à un jeu de plate-forme et de hack ‘n slash rapide.

Il fera ses débuts sur Switch au début de 2022 au prix de 19,99 USD / 19,99 EUR, et cela pourrait être assez divertissant. Vous pouvez voir une partie du texte de présentation officiel ci-dessous.

The Company Man est un jeu de plateforme d’action classique inspiré de la populaire série télévisée américaine « The Office ». Vous incarnez Jim, un jeune salarié débutant à la Good Water Company. Insatisfait de la façon dont l’entreprise est gérée, Jim entreprend de renverser son patron et de devenir le PDG. Lancez des attaques par e-mail contre des collègues avec un clavier puissant, parcourez et sautez dans les départements des ressources humaines au marketing, boostez-vous avec des grains de café et montrez-leur qui est le patron !

Cela a l’air un peu plus mouvementé qu’un bureau typique, bien sûr, mais nous avons tous fantasmé de manier un clavier comme une épée sous tension…

Nous garderons un œil sur les détails complets de la sortie dans les semaines à venir ; est-ce celui-ci pour votre liste de souhaits?