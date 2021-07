The Complete Evangelion Saga, The Lighthouse et d’autres nouveautés à venir sur Amazon Prime Video en août | Divertissement

in

Août approche à grands pas et si vous n’avez rien de prévu, Amazon Prime Video a la solution. La plate-forme de contenu en streaming héberge les dernières œuvres de Robert Eggers et toute la saga Evangelion, ainsi que la comédie musicale controversée Cats.

Le catalogue Amazon Prime Video continue de croître. La plate-forme de contenu en streaming du géant de la vente en ligne n’est pas aussi connue que Netflix ou HBO, mais elle propose chaque mois plus de contenu de meilleure qualité. Août est le mois le plus faible en termes de premières, mais malgré cela sur Amazon Prime Video, nous trouverons une sélection de films et de séries vraiment intéressants.

Il y a du contenu pour tous les goûts, de ceux qui aiment l’animation japonaise aux fans de terreur psychologique et en passant par les comédies pour tous les publics. Le coup d’envoi des premières sur Amazon Prime Video est donné par le film Hasta el Horizon, qui débarque le 1er août.

Personnellement, la chose la plus intéressante à venir sur la plate-forme de contenu en streaming est El Faro. Ce film de Robert Eggers est un voyage cinématographique où le son, la tension et la peur nous choquent pendant les 109 minutes que dure le film.. Il n’est peut-être pas aussi accessible en raison de sa prise de vue en noir et blanc ou de son rapport de 1,19:1, mais c’est certainement un chef-d’œuvre moderne.

Une autre sortie majeure est le dernier film Evangelion, mais il ne vient pas seul. Amazon Prime Video a décidé d’inclure les trois précédents dans son catalogue et ainsi de proposer la saga complète. Et, est-ce que, Evangelion: 3.0 + 1.01 Il était une fois sorti il ​​y a quelques mois au Japon et, malheureusement, il ne sortira pas en salles. La seule façon de voir le quatrième film de la série Hideaki Anno est via Amazon Prime Video.

Série présentée en avant-première sur Amazon Prime Video

5 août : Preacher : Saison 4 6 août : Cruel Summer 13 août : Modern Love : Saison 2 20 août : Nine Perfect Strangers 27 août : Fernando : Saison 2 28 août : Entrez en scène

Films en avant-première sur Amazon Prime Video

1er août : Jusqu’à l’horizon 4 août : Niveau Boss. 6 août : Tête hors de l’eau. 8 août : El Faro. 9 août : Cimetière des Animaux et Le Parc Magique. 13 août : Evangelion : 1.11 Vous n’êtes (pas) seul, Evangelion : 2.22 Vous pouvez (pas) avancer, Evangelion : 3.33 Vous pouvez (pas) refaire et Evangelion : 3.0 + 1.01 Il était trois fois. 20 août : La maison aux escargots. 22 août : Les chats et les aventures du docteur Dolittle. 27 août : Pete, le chat : un Noël très groovy. 29 août : UglyDolls : extraordinairement moche.

Août peut être fait pour partir en vacances et profiter de l’été, mais Si vous n’avez pas de plans, toutes les premières d’Amazon Prime Video sont plus que recommandées pour passer un bon moment et se distraire de la chaleur.

Si vous n’avez pas Amazon Prime Video, Netflix propose également des premières pour cette dernière semaine du mois et début août. Les premières de cette plate-forme sont dirigées par El Cartel de los Sapos: L’origine en termes de séries et Vous ne pouvez pas fuir l’amour en termes de films.