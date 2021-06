The Conjuring 3 fait peur à un endroit calme, partie II du haut du box-office ⋆ 10z viral

in

Le public a clairement apprécié d’avoir peur. Après avoir perdu 57 millions de dollars sur John Krasinki’s Un endroit calme II le week-end dernier, les cinéphiles ont afflué pour voir New Line’s La conjuration : le diable m’a fait le faire, qui (par date limite) a rapporté 24 millions de dollars dans 3 102 cinémas, suffisamment pour revendiquer la première place au box-office national; et vanter la plus grande ouverture pour un film classé R pendant la pandémie.

À l’échelle internationale, la suite d’horreur a effrayé 26,8 millions de dollars sur 43 territoires, portant son cumul mondial à 57,1 millions de dollars. C’est très impressionnant pour un film classé R qui a été créé simultanément sur HBO Max (et qui traite toujours de COVID-19).

A titre de comparaison, l’original Prestidigitation ouvert à 42 millions de dollars en 2013 en route vers 320 millions de dollars dans le monde, tandis que la suite de 2016 a fait ses débuts à 40 millions de dollars et totalisait 322 millions de dollars.

Pour ce qui est de Un endroit silencieux, le thriller a rapporté 19,5 millions de dollars au cours de la semaine 2 (-59 %), portant son total national à 88,6 millions de dollars. À l’étranger, le film d’invasion extraterrestre a collecté 19,2 millions de dollars, ce qui porte son total mondial à 138 millions de dollars.

de Disney Cruelle a continué de bien performer lors de son troisième week-end, accumulant 11,2 millions de dollars au pays pour un total de 43,6 millions de dollars, en baisse de 48 %. À l’échelle internationale, la préquelle sur le célèbre méchant de Disney Cruella De Vil n’a chuté que de 7 % et a attiré 18,6 millions de dollars de ventes de billets dans 36 territoires, portant le brut mondial du film à 87,1 millions de dollars. Cruelle est actuellement disponible pour les abonnés Disney + pour 30 $.

Theo seule autre nouveauté était l’aventure animée Esprit indompté qui est reparti avec 6,2 millions de dollars provenant de 3 102 cinémas.

Enfin, la suite d’action dirigée par Justin Lin F9 a franchi la barre des 250 millions de dollars, malgré une chute rapide après ses débuts gigantesques. Le week-end dernier, la photo a chuté de 81%, tandis que la semaine 3 a entraîné une baisse de 57%. Ne pleurez pas trop fort pour le film d’action, car il devrait exploser aux États-Unis lors de sa sortie le 25 juin.

Oh, et une dernière nouvelle : Peter Rabbit 2 : La fugue a gagné 4 millions de dollars supplémentaires sur 14 marchés pour porter son total à 45,8 millions de dollars. Gardez à l’esprit que le film familial s’ouvre en Chine et en Amérique du Nord ce vendredi.

TOP 10 BILLETTERIE NATIONALE

1.) Conjuring: Le diable m’a fait le faire (Nouvelle ligne) 3 102 cinémas, ven 9,8 M$/sam 8,6 M$/dim 5,6 M$/3 jours : 24 M$ Semaine 1

2.) Un endroit calme, partie II (Par) 3 744 cinémas (+18) Ven 6,2 M$/Sam 7,7 M$/Dim 5,6 M$ 19,5 M$ (-59 %)/Total : 88,6 M$ Semaine 2

3.) Cruelle (Dis) 3 922 cinémas (+30) Ven 3,2 M$/Sam 4,3 M$/Dim 3,6 M$/3 jours 11,2 M$ (-48 %)/Total : 43,6 M$ Sem 2

4.) Esprit indompté (Uni/DWA) 3 102 cinémas, ven 2,4 M$/sam 2,1 M$/dim 1,65 M$/3 jours : 6,2 M$ Semaine 1

5.) Colère de l’homme (UAR) 2 007 cinémas (-600) /Ven 335K$/Sam 553K$/Dim 387K$/3 jours 1,27M$ (-41 %)/Total : 24,6M$ Semaine 5

6.) Raya et le dernier dragon (Dis) 1 504 cinémas (-511), ven 386 k$/sam 525 k$/dim 395 k$/3 jours : 1,3 M$ (+20 %), total : 53,5 M$ sem 14

7.) Spirale (LG) 1 983 cinémas (-658) Ven 280 K$/Sam 365 K$/Dim 245 K$/3 jours 890 K$ (-60 %)/Total : 21,8 M$ Semaine 4

8.) Godzilla contre Kong (BM/étape) 1 390 cinémas (-425),/3 jours : 463 000 $ (-48 %)/Total : 99,1 M$ Semaine 10

9.) Tueur de démons (Fun/Ani) 600 cinémas (-545)/Ven 118K$/Sam 192K$/Dim 148K$/3 jours 457,5K$ (-47%)/Total : 47,7M$ Semaine 7

dix.) Cheval de rêve (BST) 648 cinémas (-606), Ven 68,8K$/Sam 99K$/Dim 62,1K$/3 jours : 230K$ (-64 %)/Total : 2,3M$ Semaine 3