The Conjuring Movies: chaque film d’horreur de la franchise, classé

4. Annabelle rentre à la maison (2019)

Annabelle rentre à la maison est le troisième film de la franchise Annabelle et la suite d’Annabelle. Dans ce film, les Warrens ont maintenant enfermé Annabelle dans leur salle des artefacts, où elle ne peut plus blesser personne. Cependant, elle réveille en quelque sorte le mal dans la pièce et jette son dévolu sur leur fille, sa baby-sitter et son amie, les torturant.

Je pense que ce qui rend cette suite si meilleure que l’Annabelle originale, c’est que nous pouvons vraiment nous concentrer sur les Warrens. Alors que beaucoup de ces autres films se concentrent sur des personnages principaux qui ont l’impression d’être là pour les chocs, nous entendons parler de l’histoire des Warrens, apprenons de vrais cas et voyons leur famille et ce que c’était que de vivre avec tous ces objets et présences effrayants dans leur maison. De plus, Annabelle rentre à la maison est vraiment le premier film d’Annabelle au cours duquel je me suis vraiment senti effrayé. Mais un autre film d’Annabelle vient avant celui-ci.