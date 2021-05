The Conjuring: The Devil Made Me Do It Clip met Vera Farmiga en péril

Michael Chaves, qui dirigeait auparavant La malédiction de La Llorona, est maintenant à la tête du réalisateur, James Wan s’éloignant après avoir dirigé les deux premiers – bien que Wan ait toujours été fortement impliqué dans la production en tant que co-développeur de l’histoire et en tant que producteur. En plus de Vera Farmiga et Patrick Wilson, The Conjuring: The Devil Made Me Do It verra également Steve Coulter reprendre son rôle de Father Gordon, et le casting de soutien comprend Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook, Julian Hilliard et John Noble. .