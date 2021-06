The Conjuring: The Devil Made Me Do It Streaming: Comment regarder le nouveau film Conjuring

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Des années de préparation, le troisième titre principal et le huitième au total dans l’univers Conjuring ouvre enfin dans les salles le vendredi 4 juin, devenant le dernier d’une récente série de films d’horreur ramenant le public dans leur théâtre local. Mais pour certains qui n’ont toujours pas accès au cinéma ou ne se sentent pas tout à fait à l’aise de retourner dans un théâtre bondé, il existe un moyen de regarder The Conjuring: The Devil Made Me Do It en streaming depuis le confort de votre maison , même s’il est hanté par un mal inconnu qui continue de posséder les membres de votre famille.

Donc, si vous voulez voir Ed (Patrick Wilson) et Lorraine Warren (Vera Farmiga) aller au fond d’une affaire impliquant un suspect de meurtre tentant d’utiliser la possession démoniaque comme défense, ne cherchez pas plus loin car nous avons tout ce que vous devez savoir pour regardez le film d’horreur surnaturel et le reste des films The Conjuring…