‘The Conners’ ajoute une guest star pour un épisode sur le thème d’Halloween

Les Conners sont connus pour avoir des épisodes d’Halloween amusants, et leur prochain épisode ne sera pas différent. Selon Entertainment Tonight, l’épisode, qui sera diffusé mercredi soir, mettra même en vedette un invité spécial. La publication a rapporté que Timm Sharp, qui est déjà apparu dans ‘Til Death and Enlightened, sera l’invité de l’épisode en tant que River, le propriétaire d’une librairie et d’un café végétaliens.

L’épisode d’Halloween de Conners s’intitule « Peter Pan, le plan de sauvegarde, des aventures de baby-sitting et une rivière le traverse ». Le personnage de Sharp est décrit comme étant « charmant et sans prétention » et sera quelqu’un qui établira une connexion avec Darlene (Sara Gilbert). River serait « quelqu’un qui aime la philosophie orientale, mais qui n’est pas votre type hippie habituel. Lui et Darlene (Sara Gilbert) discutent de son choix en matière de nourriture et de livres.

Nous sommes ravis d’avoir @timmsharp guest star sur #TheConners pour notre épisode annuel d’Halloween demain à 9/8c ! https://t.co/rZ5SWiSZQq – Les Conners (@TheConnersABC) 26 octobre 2021

Bruce Helford, le producteur exécutif des Conners, a donné plus d’informations sur le personnage de River. Il a expliqué que le café de River est en fait inspiré par l’arbre Bodhi à Los Angeles. Le café aurait laissé sa marque sur Lanford, comme l’a expliqué Helford: « C’est un peu dans ce sens et c’est une chose très différente pour Lanford. Cela attire certaines personnes, qui sont végétaliennes et qui recherchent également la spiritualité. » ET a également partagé ce que les fans peuvent attendre de l’épisode d’Halloween de la série, y compris une tournure des événements pour les jeunes mariés Dan (John Goodman) et Louise (Katey Sagal).

« La maison de Conner est parée pour Halloween malgré la fuite dans le toit qui oblige Dan et Louise à annuler leur lune de miel », peut-on lire dans la description. « Mais tout n’est pas perdu lorsque Becky surprend les jeunes mariés et les emmène dans une aventure virtuelle à travers le monde. Pendant ce temps, Darlene poursuit son voyage spirituel et Harris présente les enfants d’Aldo à la famille, où plus de tours que de friandises attendent. »

Dan et Louise se sont récemment mariés dans The Conners après une longue parade nuptiale. Les couples ont échangé leurs vœux devant leurs nombreux amis et leur famille. Cependant, certains personnages, dont Bev, joué par Estelle Parsons, et Chuck, joué par James Pickens Jr., étaient visiblement absents. Après la diffusion de l’épisode, Helford s’est engagé dans une interview et a précisé que certains personnages étaient absents des noces simplement à cause de problèmes d’horaire.