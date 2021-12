‘The Conners’ Cracks Blague sur l’endroit où Roseanne s’est retrouvée dans l’au-delà

Les Conners continuent de marquer des jalons majeurs cette saison, et un autre est survenu lors de l’épisode de mercredi qui a donné à la famille l’occasion de plaisanter sur l’endroit où Roseanne Conner pourrait être dans l’au-delà. Dans la saison 4, Louise (Katey Sagal) a finalement épousé Dan (John Goodman) et dans « Yard Sale, Phone Fail, And a College Betrayal », la famille Conner a commencé à faire de la place à Louise dans leur maison de Delaware Street en vendant des meubles pour un vide-grenier. Cela a rappelé la vie de Dan avec Roseanne (Roseanne Barr) et les jours où ils ont emménagé pour la première fois dans la maison.

Alors que Dan commençait à retirer certaines des pièces de la parure de chambre qu’il avait achetée avec Roseanne il y a des décennies, il a plaisanté sur la façon dont sa vie avait changé. « Avant cela, c’était des chaises de jardin dans le salon et une bobine d’opérateur téléphonique pour une table. C’était à l’époque où nous venions de commencer et je n’étais pas le magnat que je suis maintenant », a-t-il déclaré lors d’une conversation avec Becky (Lecy Goranson). « Mais ta mère a vu une photo de cet ensemble dans le catalogue de Montgomery Ward, et elle en est tombée amoureuse. »

Avant de jeter le set de chambre, DJ (Michael Fishman) a proposé de jouer à Rock Paper Scissors avec Becky pour décider qui garderait le « matelas sur lequel nous avons été conçus et sur lequel maman est morte ». Becky pensait que c’était une mauvaise idée. « Euh, » dit Becky. « Je ne veux pas d’un matelas bossu et fantomatique !

La scène a eu lieu juste après le générique d’ouverture, avec DJ, Becky, Dan et Jackie (Laurie Metcalf) se préparant pour une vente de garage. Dan a dit qu’il avait besoin de nettoyer la chambre principale parce que Louise voulait un tout nouvel ensemble de chambre au lieu d’utiliser des meubles de 43 ans. Il n’était pas non plus ravi qu’elle ne veuille pas utiliser ses propres meubles de chambre, ce qui permettrait à Dan d’économiser beaucoup d’argent. Mais il comprenait d’où elle venait. Après tout, elle a payé pour leur mariage et il doit payer quelque chose. Il n’avait pas l’argent, alors vendre les vieux meubles était le mieux qu’il pouvait faire.

Sans surprise, personne ne veut vraiment de meubles vieux de quatre décennies, alors Dan a décidé de tout brûler. « J’ai toujours pensé que les Vikings faisaient le mieux », a-t-il déclaré. « Mettez-le en feu, envoyez-le au ciel ! » « Et si ça se passe dans l’autre sens, maman récupère ses meubles », a plaisanté Becky.

Les Conners ont lancé un spin-off de Roseanne en 2018, après l’annulation du renouveau de Roseanne en raison des tweets racistes de Barr. Au début de la nouvelle série, Roseanne Conner est décédée d’une overdose de drogue. Depuis lors, la série a été respectueuse envers le personnage, y compris même une scène plus tôt cette saison où Darlene (Sara Gilbert) a trouvé une note dans la Bible de sa mère, note TVLine. La blague de Becky sur le fait que sa mère soit en enfer semblait toujours correspondre à la marque d’humour autodérision de la série.

« Nous pensons que les Conners sont déterminés à aller de l’avant, mais ils ne sont qu’humains », a déclaré le producteur exécutif des Conners, Dave Caplan, à PopCulture.com cette semaine. « Et il est naturel de vouloir jeter un coup d’œil dans le rétroviseur de temps en temps et de regarder votre passé, mais ils font de leur mieux. Et ils ont l’impression de trouver un assez bon équilibre pour se construire un nouvel avenir, mais en respectant d’où ils viennent. Et le personnage de Roseanne en fait partie. » Les Conners sont diffusés les mercredis sur ABC à 21 h HE.