‘The Conners’ sera mis en ligne pour l’épisode de la première saison de la saison 4 sur ABC ⋆ .

Les Conners se préparent pour la saison 4 avec un premier épisode spécial en direct sur ABC cet automne.

En plus de diffuser l’épisode en direct, ABC offre aux téléspectateurs la chance de gagner une apparition virtuelle en tant que membre de la famille Conner lors de l’ouverture de la saison 4 diffusée le mercredi 22 septembre. Le casting se produira en direct pour les émissions de la côte est et de la côte ouest. du premier épisode.

Afin de faire partie du plaisir, The Conners lance le tirage au sort “You Can Be A Conner”. L’opportunité unique de faire partie de l’épisode en direct suit un scénario qui voit un membre de la famille Conner appeler chaque gagnant du concours pour une conversation.

Ensemble, ils parleront de la façon dont ils traitent certains des problèmes de la vie auxquels les Conners sont confrontés quotidiennement dans la série. Les résidents américains de 18 ans et plus sont invités à participer au tirage au sort sans achat nécessaire en visitant www.BeAConner.com où ils peuvent également lire les règles officielles et tous les détails.

Ne manquez pas cette opportunité passionnante ! Participez pour avoir une chance de partager l’écran avec les acteurs de The Conners, notamment John Goodman, Laurie Metcalf, Sara Gilbert, Lecy Goranson, Michael Fishman, Emma Kenney, Ames McNamara, Jayden Rey et Jay R. Ferguson.

Exécutif produit par Tom Werner, Sara Gilbert, Bruce Helford, Dave Caplan, Bruce Rasmussen et Tony Hernandez, The Conners continuera de s’attaquer aux luttes pertinentes auxquelles la famille titulaire s’attaque alors qu’elle continue de vivre à Lanford, dans l’Illinois.

les conners, Première de la saison 4, mercredi, 9/8c, ABC