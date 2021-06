in

Le personnage de Bloodsport (Robert DuBois) a été introduit dans les pages de Superman à la fin des années 80 et, si vous avez lu sur cette version du personnage, alors vous savez qu’il est un peu difficile à réaliser. Il était donc probablement préférable que Gunn modifie le personnage de la même manière qu’il l’a fait. Non seulement sa méthode d’utilisation des armes est plus pratique, mais son apparence sur grand écran est bien meilleure que sa tenue vestimentaire dans les bandes dessinées.