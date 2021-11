The Crown annonce une cinquième saison sur Netflix

The Crown Quand la cinquième saison est-elle diffusée ? | Instagram

La Couronne viendrait à Netflix continuer à façonner la vie de famille britannique dans sa quatrième tranche.

La Série Netflix, The Crown, qui a suscité une forte controverse après la dernière première de sa troisième saison, apporte à l’écran de nouveaux chapitres qui briseront la fiction multi-primée qui dépeint le monarque britannique, la reine isabel II, en plus de votre cercle le plus proche.

Le drame historique, créé par Peter Morgan et produit par Letf Bank Pictures et Sony Pictures Television pour Netflix, « La Couronne« Il arrivera à l’écran précisément en novembre mais en l’an 2022, selon la date prévue et confirmée du compte Instagram officiel de la série.

The Crown, Imelda Staunton incarnera le personnage principal de l’intrigue de Netflix. Photo : Capture Instagram

A partir del 2016 en adelante, la trama ha estado en medio de diversas controversias sobre si terminaría en cinco o seis temporadas, al parecer, el creador llegó a la conclusión de que cinco no serían suficientes, sin embargo, todo puede volver a cambiar en dernier moment.

Détails de la nouvelle saison ?

Les « drame historique« Il se composera de dix épisodes dans lesquels il abordera quelques nouvelles sur Dame di et Marguerite Tacher.

De même, au fil du temps, il comprendrait de nouveaux personnages qui diront au revoir à ceux qui ont volé leur cœur avec leurs performances ainsi que quelques récompenses, il convient de mentionner que l’intrigue a été un phénomène.

Le casting de la série

Pour commencer, la première à licencier l’une de ses actrices principales sera Imelda Staunton (Dolores Umbridge) de la saga Harry Potter, qui remplacera à son tour Claire Foy et Olivia Colman qui ont donné vie à la Reine Isabelle dans les scènes passées de La Couronne.

Quant au prince Philip d’Edimbourg, ce sera Jonathan Pryce (Game of Thrones, « Evita ») qui incarnera le « consort » de la reine d’Angleterre.

Leslie Manville incarnera la nouvelle « Queen Margaret », sœur du monarque britannique, qui, dans les épisodes précédents, mettait en vedette Helena Bonham Carter et Vanessa Kirby.

Emma Corrin, qui a fait sensation dans son interprétation de Lady Di, sera Elizabeth Debicki (« Tenet », « The Great Gatsby ») qui vit dans les épisodes suivants.

Tandis que le prince Charles, qui aurait été joué par Josh O’Connor, qui passera désormais témoin de Dominic West.