Netflix a trouvé son jeune prince William pour la saison 5 de The Crown. Le nouveau venu Senan West, le fils de 13 ans de Dominic West, qui succède à Josh O’Conner dans le rôle du prince Charles, a été choisi pour le rôle à la suite d’un » recherche », a confirmé Variety jeudi. Le rôle marquera les débuts à l’écran de Senan.

Selon le média, l’adolescent sera présenté au cours des derniers épisodes de la saison 5 « en tant que prince William légèrement plus âgé, le décrivant alors qu’il commence à devenir un jeune homme ». Avant la saison à venir, William n’avait été vu que comme un bambin dans la série. Il jouera aux côtés de son père et d’Elizabeth Debicki, qui incarnera sa mère à l’écran, la princesse Diana. Pour le moment, le casting n’a pas été révélé pour le frère cadet de William, le prince Harry.

Centré sur la famille royale britannique et le règne historique de la reine Elizabeth, chaque saison de The Crown documente une décennie du règne de la reine. La première saison, qui a débuté en 2016, s’est déroulée entre 1947 et 1955, la saison la plus récente, la saison 4, s’étalant jusqu’à la fin des années 80. La saison 5, qui devrait débuter à l’automne prochain, couvrira les années 90, une décennie tumultueuse pour la famille royale. Bien que cela n’ait pas été confirmé, il est largement admis que la cinquième saison abordera la mort de 1997 dans un accident de voiture à Paris. À l’époque, William n’avait que 15 ans et son frère cadet, le prince Harry, avait 12 ans. Il a été confirmé en septembre que la star de The Kite Runner, Khalid Abdalla, incarnerait Dodi Fayed, le descendant du milliardaire égyptien, qui avait une relation amoureuse avec la princesse. Salim Daw a été choisi pour incarner le père de Dodi, Mohamed Al-Fayed.

En plus du décès tragique de Diana, les années 90 ont également inclus l' »annus horribilis » autoproclamée de la reine en 1992, l’année au cours de laquelle trois de ses quatre enfants se sont séparés ou ont divorcé de leur partenaire. Cela comprenait le divorce du prince Charles et de la princesse Diana. Cette année-là, la famille a également fait l’objet de controverses, notamment le scandale de l’affaire de Charles avec Camilla Parker-Bowles. La décennie comprenait également un incendie au château de Windsor, les noces d’or de la reine et la mort de la princesse Margaret et de la reine mère.

Aux côtés de West et de son fils et Debicki, la saison 5 verra Imelda Staunton jouer le rôle de la reine Elizabeth, Jonathan Pryce du prince Philip et Lesley Manville de la princesse Margaret. Johnny Lee Miller devrait jouer le rôle de John Major, qui a été Premier ministre et chef du parti conservateur britannique de 1990 à 1997. La saison 5 de Crown devrait faire ses débuts à l’automne 2022.