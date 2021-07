“The Crown” et “The Mandalorian” en tête des nominations aux Emmy Awards

“The Crown” et “The Mandalorian” étaient en tête de liste des nominés pour les Emmy Awards mardi avec 24 mentions chacun, mais l’univers Marvel s’est également bien comporté avec la série “WandaVision”, qui a suivi avec 23.

Les nominations ont renforcé l’essor rapide du streaming : les émissions scénarisées les plus nominées provenaient de services qui ont émergé en grande partie au cours des deux dernières années. Dans les trois premières catégories – dramatiques, comédies et séries limitées – seules deux émissions grand public, “This Is Us” de NBC et “black-ish” d’ABC, ont été nominées.

Au cours d’une année pandémique au cours de laquelle les Américains confinés chez eux comptaient plus que jamais sur la télévision pour se divertir, les électeurs de l’académie de télévision ont reconnu une variété de narrations et un groupe diversifié d’acteurs et de créateurs.

Un exemple : Mj Rodríguez de « Pose » est la première femme trans à être nominée dans une grande catégorie d’acteur. Le spectacle a également été nominé pour la meilleure série dramatique.

“The Crown” de Netflix a reçu sa quatrième nomination pour la meilleure série, et il donne probablement au service de streaming sa meilleure chance de remporter le trophée dans cette catégorie pour la première fois. Le drame royal britannique s’est rapproché des événements contemporains avec son approche de la cour et du mariage instables du prince Charles et de Diana Spencer, interprétés par Josh O’Connor et Emma Corrin.

O’Connor et Corrin ont été nominés pour leurs rôles principaux dans le drame, tout comme Olivia Colman pour son interprétation de la reine Elizabeth II et Gillian Anderson pour son rôle de soutien en tant que Premier ministre Margaret Thatcher.

Les mentions pour ‘The Mandalorian’, une extension de la franchise ‘Star Wars’, et l’inventif ‘WandaVison’ mettant en vedette les personnages Marvel Wanda et Vision, placent ces émissions dans les rangs des anciens favoris de science-fiction et de fantasy.’ Game of Thrones’ et ‘Perdu’.

Le favori de la meilleure comédie est le bon enfant « Ted Lasso », à propos d’un entraîneur de football importé en Angleterre pour diriger une équipe de football. La production Apple TV + a reçu 20 nominations, dont celle de la meilleure série comique ainsi que des nominations pour sa star, Jason Sudeikis, et six membres de la distribution.

“Hacks”, mettant en vedette Jean Smart dans le rôle d’un humoriste qui résiste à être déplacé de Las Vegas et de sa vie par l’âge, suit avec 15 nominations, notamment pour son actrice principale et pour l’actrice de soutien Hannah Einbinder. .

Smart, qui, selon certains, connaît une renaissance dans sa carrière, a reçu une deuxième nomination pour son rôle de soutien dans la série limitée “Mare of Easttown”.

Les autres nominés pour la meilleure série dramatique sont : « The Boys », « Bridgerton », « The Handmaid’s Tale » et « Lovecraft Country ».

Également en compétition pour le prix de la meilleure série comique : ‘Cobra Kai’, ‘Emily in Paris’, ‘The Flight Attendant’, ‘The Kominsky Method’ et ‘PEN15’.

Les nominés pour la meilleure mini-série sont : « The Queen’s Gambit », « I May Destroy You », « Mare of Easttown », « The Underground Railroad » et « WandaVision ».

Nominés pour la meilleure actrice dans une série comique : Aidy Bryant de ‘Shrill’, Jean Smart de ‘Hacks’, Kaley Cuoco de ‘The Flight Attendant’, Tracee Ellis Ross de ‘Black-ish’ et Allison Janney de ‘Mom’.

Nominés pour le meilleur acteur dans une série comique : Anthony Anderson pour « Black-ish », Michael Douglas pour The Kominsky Method, « William H. Macy pour « Shameless », Jason Sudeikis pour « Ted Lasso » et Kenan Thompson pour « Kenan ».

L’Emmy de la meilleure actrice dans une série dramatique reviendra à Emma Corrin, pour « The Crown » ; Elisabeth Moss, pour ‘The Handmaid’s Tale’; Uzo Aduba, pour « En traitement » ; Olivia Colman, pour « La Couronne » ; Mj Rodriguez pour “Pose” et Jurnee Smollett pour “Lovecraft Country”.

‘Conan’, ‘The Daily Show with Trevor Noah’, ‘Jimmy Kimmel Live’, ‘Last Week Tonight with John Oliver’ et ‘The Late Show with Stephen Colbert’ concourent pour le prix du meilleur talk-show et émission de variétés.

Les nominés pour le meilleur acteur dans une série limitée ou un film réalisé pour la télévision sont : Paul Bettany, pour « WandaVision » ; Hugh Grant, pour « The Undoing » ; Ewan McGregor, pour « Halston » ; Lin-Manuel Miranda, pour ‘Hamilton’, et Leslie Odom Jr., pour ‘Hamilton’.

Les nominés pour la meilleure actrice dans une série limitée ou un film réalisé pour la télévision sont : Michaela Coel pour ‘I May Destroy You’, Cynthia Erivo pour ‘Genius : Aretha’, Elizabeth Olsen pour

‘WandaVision’, Anya Taylor-Joy pour ‘The Queen’s Gambit’ et Kate Winslet pour ‘Mare of Easttown’.

Scherma et les vrais acteurs père et fille Ron Cephas Jones (‘This Is Us’) et Jasmine Cephas Jones (‘Blindspotting’) ont annoncé les nominés. Il y a eu des moments difficiles lorsque le duo a mal prononcé les noms de certains candidats, dont Taylor-Joy, qu’ils appelaient “Anna”.

La cérémonie du 10 septembre, qui s’est tenue pratiquement l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19, sera diffusée en direct sur CBS depuis un théâtre et comprendra un public limité de nominés et d’invités. Cédric l’Animateur servira d’hôte.