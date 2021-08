The Crown: Netflix laisse tomber le premier regard de la princesse Diana, prince Charles pour la cinquième saison

in

La saison mettra en vedette Debicki dans le rôle de la princesse Diana dans les années 1990, tandis que West incarnera le rôle de son ex-mari. (Crédit photos : Instagram/The Crown)

Netflix a abandonné les premières images de la cinquième saison du drame à succès The Crown mettant en vedette Elizabeth Debicki dans le rôle de la princesse Diana et Dominic West dans le rôle du prince Charles. Les images publiées montrent Charles et Diana regardant au loin dans un état pensif.

Cependant, alors que la plupart des fans semblaient élogieux à propos du casting, certains n’étaient pas impressionnés, en particulier avec le prince Charles.

Le tournage de la cinquième saison de la série dramatique populaire a commencé au Royaume-Uni le mois dernier. La saison mettra en vedette Debicki dans le rôle de la princesse Diana dans les années 1990, tandis que West incarnera le rôle de son ex-mari. Emma Corrin avait dépeint le personnage d’une jeune princesse Diana, souffrant d’un trouble de l’alimentation et boudée par elle de la famille royale. Josh O’Connor avait joué le rôle d’un jeune Charles, qui n’a jamais pris au sérieux sa femme. Les fans avaient applaudi les performances d’O’Connor et de Corrin.

Netflix, cependant, n’a pas encore commenté le sort de la princesse Diana – s’ils traiteront des circonstances de sa mort au cours de cette saison ou de la prochaine, qui sera la dernière de la série. La princesse Diana a été tuée dans un accident de voiture à Paris alors qu’elle était poursuivie par les paparazzi en 1997. Netflix n’a pas encore annoncé la date de la première de la cinquième saison.

The Crown a reçu de nombreux éloges, étant appelé le «meilleur feuilleton» à la télévision et obtenant des notes de 5/5 par certains critiques. Bien qu’il y ait eu des inquiétudes sur la fausse prémisse de certains épisodes, la série a été reçue positivement.

La série, cependant, a reçu des réactions de la part de la famille royale et de certains critiques britanniques, qui ont critiqué la quatrième saison en particulier pour son « inexactitude ». La biographe royale Sally Bedell Smith a fustigé l’émission primée pour ses inexactitudes et sa représentation de la famille. Elle a déclaré que la production somptueuse de The Crown, son écriture intelligente et son jeu d’acteur avaient incité les téléspectateurs à croire que tout ce qui était représenté à l’écran s’était réellement produit.

