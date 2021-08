‘The Crown’ partage un premier aperçu de nos nouveaux Charles et Diana ⋆ 10z viral

La Couronne est vraiment douée pour le casting. Même lorsque vous n’êtes pas sûr de la façon dont cela se produira, ils parviennent d’une manière ou d’une autre à bien faire les choses. Avec le casting de la prochaine incarnation du prince Charles et de la princesse Diana, ils ont recommencé.

Notre nouveau Prince Charles (Dominic West) et Princesse Diana (Elizabeth Debicki). pic.twitter.com/2QIMOhY1dE – La Couronne (@TheCrownNetflix) 17 août 2021

Dominic West et Elizabeth Debicki incarneront le couple royal divorcé, dans un casting très généreux envers le prince Charles et qui cloue vraiment l’énergie triste mais élégante de la défunte princesse de Galles. West et Debicki remplacent Emma Corrin et Josh O’Connor, qui ont joué les rôles dans la saison 4. Honnêtement, il sera intéressant de voir s’ils peuvent être jumelés parce que l’homme a réussi, Corrin remportant un Golden Globe pour sa performance. .

Dans la 5ème saison, nous verrons le divorce et les préparatifs de la mort de Diana qui fourniront beaucoup de matériel riche pour toutes les personnes impliquées, y compris Imelda Staunton en tant que reine Elizabeth II. Nul doute que le créateur et écrivain de la série Peter Morgan époussetera son scénario pour La reine pour s’assurer qu’il pourra à nouveau réussir tous les grands rôles.

L’héritage de la princesse Diana a résisté à l’épreuve du temps et bien que The Crown ait réussi depuis le début, il est indéniable que sa présence dans la série a amené une nouvelle génération de personnes qui n’ont peut-être aucune expérience avec The Crown, mais l’amour Diane. De plus, comme ses deux fils, le prince William et Harry, continuent d’être dans l’actualité, cela fournit une publicité très organique pour le spectacle.

Je connais mieux Debicki depuis son apparition dans Les Gardiens de la Galaxie Vol.2, où elle a joué le rôle de soutien d’Ayesha, la chef du peuple souverain, et même alors, elle a laissé une impression très captivante. Parmi les acteurs principaux, c’est elle qui m’enthousiasme le plus.

Quant à Dominic West en tant que prince Charles, ils l’ont certainement conçu pour ressembler à ce rôle et le choix de son casting est certainement intéressant étant donné qu’il était tout récemment dans l’actualité pour sa propre affaire présumée très médiatisée. C’était peut-être juste un jeu de méthode ou quelque chose du genre, mais ce sera certainement quelque chose que les gens pourraient garder à l’esprit pendant que nous regardons son Charles faire face à la rupture de son propre mariage. Surtout avec les parents royaux de Charles tous deux profondément déçus de tout cela.

La nouvelle saison devrait débuter en 2022, après tous les retards dus à COVID-19. Considérant que le Royaume-Uni ne s’en sort pas très bien avec les vaccinations et le COVID (rejoindre le club), ce n’est pas une surprise et la priorité est de rester en sécurité.

