“The Crown” révèle le prince Charles et la princesse Diana

. – Nous avons un nouveau couple royal.

Suivant sa pratique habituelle consistant à choisir différents acteurs au fur et à mesure que les personnages vieillissent, “The Crown” a choisi Dominic West pour le rôle du prince Charles et Elizabeth Debicki pour le rôle de la princesse Diana dans la saison cinq.

Ils incarnent le couple séparé au début des années 1990 et remplacent Josh O’Connor et Emma Corrin, qui ont joué les jeunes princes Charles et Diana pour la saison quatre.

Cette saison s’est terminée avec leurs problèmes conjugaux lorsque la princesse Diana a découvert que son mari avait une liaison avec Camilla Parker Bowles (jouée par Emerald Fennell).

La cinquième saison est en cours de production.