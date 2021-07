The Crown saison 5 : tout ce qu’on sait

La couronne saison 5, comme les saisons précédentes, adaptera les événements du monde réel à travers le prisme du drame de prestige – et le tournage est en cours, Netflix ayant maintenant publié notre premier aperçu d’Imelda Staunton en tant que reine Elizabeth II (voir ci-dessus pour cela).

Les saisons 1 à 4 de la Couronne ont utilisé le saut de temps de style anime pour garder le spectacle intéressant et couvrir de larges périodes de l’histoire de la famille royale. Pour beaucoup de gens qui ne connaissent pas l’histoire de la famille, le drame de Netflix s’est avéré être une éducation.

La saison 4 nous a emmenés jusqu’en 1990, tandis que la saison 5 nous plongera plus profondément dans la décennie. La couronne La saison 5 donnera aux téléspectateurs un autre remaniement de la distribution alors que nous sautons dans le temps une fois de plus pour les dernières saisons de la série, et Netflix a enfin commencé à parler de qui est ajouté pour cette prochaine exécution. Plus récemment, Jonny Lee Miller a été ajouté à la série en tant qu’ancien Premier ministre John Major, mais il reste encore beaucoup d’acteurs dont nous n’avons pas encore entendu parler.

Spoilers suivre, alors que nous approfondissons tout ce que nous savons sur la saison 5 de The Crown jusqu’à présent.

Date de sortie: La saison 5 de la Couronne est en cours de tournage, nous nous attendons donc à ce que la série revienne à un moment donné en 2022.

Récit: La saison 4 de La Couronne se terminant à Noël 1990, attendez-vous à ce que cette prochaine saison explore la fin du mariage de Charles et Diana, le temps de John Major en tant que Premier ministre et l’annus horribilis de la reine en 1992.

Jeter: Imelda Staunton jouera le rôle de la reine Elizabeth II, avec Jonathan Pryce dans le rôle du prince Philip, Elizabeth Debicki dans le rôle de la princesse Diana, Lesley Manville dans le rôle de la princesse Margaret et Jonny Lee Miller dans celui de John Major.

L’avenir: La couronne a déjà été renouvelée pour une sixième et dernière saison, qui devrait apparemment couvrir jusqu’au début des années 2000.

Le conte de fées de Diana se déroule rapidement. (Crédit image : Des Willie)

Un nouveau casting est en route pour la saison 5 de The Crown. (Crédit image: Mark Mainz)

L’attente sera plus longue que d’habitude pour la saison 5 de The Crown. La date limite a rapporté en juillet 2020 que le tournage ne commencerait qu’en juin 2021, la série devant frapper Netflix en 2022. L’interruption de la production n’est en fait pas due à la pandémie en cours – l’émission avait prévu de prendre une année sabbatique bien avant COVID a présenté le monde de la télévision et du cinéma avec de nombreux défis.

Le même rapport indique que la saison 6 devrait être tournée en 2022, donc l’écart entre les deux prochaines saisons devrait être légèrement plus court.

Le tournage a en effet commencé sur la saison 5, selon les rapports, et le fait que nous ayons maintenant eu notre premier aperçu de Staunton en tant que reine.

Le casting de la saison 5 de la Couronne

Casting de la saison 5 de The Crown : sortie avec les jeunes

(Crédit image : Netflix/Des Willie)Imelda Staunton dans le rôle de la reine Elizabeth IILesley Manville dans le rôle de la princesse MargaretJonathan Pryce dans le rôle du prince Philip, duc d’ÉdimbourgElizabeth Debicki dans le rôle de la princesse DianaJonny Lee Miller dans le rôle de John MajorEt bien d’autres à confirmer

La cinquième saison de La Couronne subira un autre remaniement important de la distribution, alors que notre famille royale vieillissante entre dans les années 1990 – La Couronne La saison 4 s’est terminée fin 1990, comme nous le verrons plus loin.

Nous ferons nos adieux à Olivia Colman et nous accueillerons Imelda Staunton assumer le rôle de la reine Elizabeth II. Vous reconnaîtrez peut-être Staunton à son rôle de l’abominable professeur Ombrage dans Harry Potter. De même, Tobias Menzies se retirera pour permettre à sa co-vedette de Game of Thrones Jonathan Pryce pour succéder au prince Philip.

De plus, nous verrons Phantom Thread Lesley Manville assumer le rôle de la princesse Margaret, et Elizabeth Debicki, que vous connaissez peut-être du Tenet de Christopher Nolan, jouera la version légèrement plus ancienne de la princesse Diana.

Bien que les principaux changements de distribution aient été confirmés, nous n’avons pas encore découvert qui remplacera certains des principaux acteurs de soutien. Les rôles des enfants de la reine, Anne, Edward et Andrew, ne sont toujours pas confirmés, tout comme Camilla Parker Bowles et la reine mère. Un rapport de Variety d’octobre 2020 a déclaré que Dominic West de The Affair était en pourparlers presque finals pour le rôle du prince Charles, mais cela n’est pas non plus confirmé.

La saison 4 s’est également terminée avec la démission de Thatcher, ce qui signifie que nous verrons un nouveau Premier ministre entrer dans la mêlée. La saison 5 suivra le mandat de John Major, et nous aurons probablement également une brève rafale de Tony Blair, qui était en poste lors de la mort de Diana.

En juin 2021, Netflix a finalement ajouté un autre acteur à la liste : Jonny Lee Miller comme John Major. Cela signifie probablement que nous ne sommes pas trop loin d’apprendre qui sera le reste de la distribution, surtout si le tournage a lieu maintenant.

Jonny Lee Miller incarnera John Major dans la cinquième saison de The Crown. pic.twitter.com/woMcTQtUmb25 juin 2021

Voir plus

Récapitulatif de la saison 4 de The Crown

Récapitulation de la saison 4 de The Crown : où a-t-elle commencé et s’est-elle terminée ?

La saison 4 de la Couronne a repris en 1977, mais le premier épisode s’est affiné en 1979 avec l’élection de Margaret Thatcher (Gillian Anderson). Il a également présenté le meurtre de Lord Mountbatten (Charles Dance), revendiqué par l’IRA, qui a servi de point d’entrée à l’émission pour se concentrer sur les troubles en cours en Irlande du Nord. Nous avons également commencé à voir le spectacle entrer dans ce que l’on pourrait appeler l’histoire récente, en mettant l’accent sur les luttes de la classe ouvrière, la dissolution de l’apartheid et l’influence de Diana sur le public.

La reine (Olivia Colman) a également brillé très tôt auprès de la princesse Diana (Emma Corrin) en tant que future épouse parfaite de Charles (Josh O’Connor). Après avoir passé le test de Balmoral avec brio, la famille royale a fait pression sur Charles pour qu’il épouse Diana.

La relation de la reine avec Thatcher a également commencé sur des bases aimables, mais s’est lentement neutralisée au cours de la saison alors que le règne de l’ancienne Maggie devenait de plus en plus impitoyable. La relation personnelle du couple s’est détériorée, mais se termine dans la dignité avec un respect mutuel pour les traits qu’ils ont en commun.

La saison 4 a également fait un travail fantastique en rendant chaque membre de la distribution assez désagréable. L’écart d’âge substantiel entre Charles et Diana crée une dynamique turbulente – les réactions pétulantes de Charles aux luttes personnelles de Diana associées à sa réticence à lâcher Camilla (Emerald Fennell) le rendent difficile à regarder dans la saison 4.

Tout au long de la saison, la reine a observé la faiblesse de Thatcher en ce qui concerne ses enfants, en particulier son fils Mark qu’elle a cité comme son préféré. En apprenant cela, la reine entreprend un voyage personnel pour renouer avec ses propres enfants et découvre qu’ils portent tous leurs propres indiscrétions, leurs bagages émotionnels et leurs luttes personnelles.

La saison 4 de la Couronne s’est terminée en 1990 avec la démission d’un Thatcher impopulaire et un Noël particulièrement glacial au château de Balmoral. Pendant les festivités, la reine et le prince Philip se lassent des plaintes de mariage de Charles et Diana. Alors que la reine exhortait simplement et froidement Charles à se concentrer sur son devoir royal, Philip a pris un virage plus sombre, avec un avertissement silencieux des conséquences auxquelles Diana serait confrontée si son mariage échoue.

Hé, c’est peut-être pourquoi certains critiques veulent voir un avertissement avant le spectacle rappelant aux gens que The Crown est un drame fictif et non un documentaire (ce que Netflix a confirmé qu’il n’avait pas l’intention de le faire).

L’intrigue de la saison 5 de la Couronne

L’intrigue de la saison 5 de The Crown : que va-t-il se passer ensuite ?

La saison 4 suggère le départ d’Anderson’s Thatcher. (Crédit image : Des Willie)

Avec Thatcher parti et l’union malheureuse de Charles et Diana en plein essor, nous naviguerons à toute vitesse dans les années 1990. Il a également été confirmé qu’il y aura une sixième et dernière saison de The Crown, qui devrait se terminer au début des années 2000. Le showrunner Peter Morgan a déclaré que “la saison six ne nous rapprochera pas de nos jours – elle nous permettra simplement de couvrir la même période plus en détail”.

La saison n’a pas encore d’intrigue officielle, mais nous pouvons évaluer ce qui pourrait se passer dans la saison 5 en fonction d’événements royaux réels, avec une saison supplémentaire prise en compte.

1992 a été une année particulièrement difficile pour le clan Windsor. Il a vu la rupture non pas d’un, mais de deux mariages royaux – la séparation du prince Andrew d’avec Sarah Ferguson et le divorce officiel de la princesse Anne avec son mari de longue date, le capitaine Mark Phillips. Le mariage du prince Andrew a été brièvement présenté dans La couronne saison 4, et nous avons également un aperçu des luttes conjugales d’Anne, ce qui suggère qu’ils pourraient avoir un rôle plus central dans la saison 5.

Bien sûr, nous sommes prêts pour une nouvelle aventure avec la relation de Charles et Diana, et cela n’a pas échappé au scandale. En juin 1992, l’auteur Andrew Morton a publié « Diana : Her True Story », un livre autobiographique à succès qui détaille les difficultés de Diana et les turbulences de son mariage, avec sa contribution personnelle. Le livre a été publié alors qu’elle était encore mariée à Charles. Comme vous pouvez l’imaginer, cela ne s’est pas très bien passé avec le reste de la famille, nous pensons donc que cela pourrait survenir la saison prochaine.

(Crédit image : Des Willie)

Et pour couronner le tout cette année, nous pourrions assister à un spectacle enflammé et fictif basé sur l’incendie du château de Windsor en 1992. Le véritable incendie a duré environ 15 heures et a causé six blessures mineures au personnel – et un grand incendie de château est une bonne vieille excuse pour une série télévisée de premier ordre, n’est-ce pas ?

Dans l’ensemble, la reine a surnommé 1992 son “annus horribilis” dans un discours célèbre. C’est forcément un excellent matériau pour les scénaristes de la série à succès de Netflix.

Nous avons également la possibilité d’un certain nombre de scandales au sein du gouvernement britannique dans les années 1990. Notamment, nous avons la campagne “Back To Basics” de John Major en 1993, conçue pour promouvoir les valeurs familiales traditionnelles, mais qui est finalement tombée en ruine à la suite d’un certain nombre de scandales au sein du Parti conservateur.

L’affaire des armes en Irak qui s’est déroulée dans les années 1990 pourrait également donner lieu à des développements juteux dans The Crown, car les ventes d’armes approuvées par le gouvernement à l’Irak ont ​​rendu John Major assez impopulaire à l’approche de l’élection de Tony Blair en 1997.

Enfin, le cœur de la saison 5 de The Crown sera sans aucun doute la rupture du mariage de Charles et Diana, jusqu’à leur divorce en 1996, et la mort tragique de Diana en 1997. Nous savons tous qu’il y aura amplement de place pour la tension et le drame, et beaucoup d’entre nous se souviennent de l’impact que la mort de Diana a laissé sur le monde.

Ce qui reste à voir, c’est à quel point la Couronne restera fidèle à la vraie vie et à quel point elle rend justice à Diana dans ses derniers instants. Avec la saison 6 sur les cartes, on ne sait pas non plus si la saison 5 arrivera même à la mort de Diana. Il peut servir de finale de saison dramatique, ou simplement être laissé pour la série finale.

Pourtant, nous ne verrons rien de tout cela avant 2022 au plus tôt. En attendant, cela vaut peut-être la peine de regarder quelques documentaires sur la famille royale et de vous rappeler ce qui s’est vraiment passé.