The Crypto Room – Une autre arnaque crypto en devenir ? Un fraudeur dirige une chaîne YouTube trompeuse Crypto nouveaux médias

La salle Crypto s’avère être une autre arnaque crypto Mikey suit le modèle d’escroquerie typique « Pump-and-Dump »

Les escroqueries cryptographiques ne sont pas nouvelles. Alors que l’industrie de la cryptographie traverse la puberté, les escroqueries sont difficiles à identifier et encore plus difficiles à poursuivre. Les règles et politiques liées à la cryptographie sont encore en construction, ce qui rend les escrocs plus effrontés dans leurs tentatives de frauder les investisseurs.

Des chaînes Telegram qui gonflent artificiellement le prix de n’importe quel crypto aux escrocs astucieux se faisant passer pour des experts en crypto YouTube, les escroqueries crypto deviennent chaque jour plus élaborées. Et ils ne sont pas du tout timides à ce sujet. À tel point que les escroqueries cryptographiques ont culminé en 2021 et impliquaient des crimes graves, notamment le blanchiment d’argent.

Cependant, ce sont les arnaques à la crypto-monnaie discrète qui passent souvent inaperçues jusqu’à ce qu’elles se transforment en quelque chose d’horrible. Chez CP, nous croyons qu’il est crucial d’identifier les escroqueries avant qu’elles ne se transforment en fraude à l’échelle de l’industrie.

Dénicher la salle Crypto

Mikey est l’un de ces fraudeurs crypto errant sous l’habit de la chaîne YouTube “The Crypto Room”. Typique de toute autre arnaque, le gars fait des vidéos aléatoires liées à la cryptographie sur des sujets superflus mettant en vedette le jargon cryptographique. Mikey prétend être un gourou de la cryptographie et utilise des vidéos chargées d’appâts pour attirer un public crédule. À première vue, sa chaîne vise à offrir un aperçu du domaine de la cryptographie avec des actualités quotidiennes, des mises à jour du secteur et des conseils en investissement. Mikey veut tout apprendre à ses téléspectateurs sur la crypto.

Cependant, son véritable objectif est d’amener les téléspectateurs à ses stratagèmes frauduleux impliquant souvent des retours absurdes. Cela semble typique, mais entrons dans les détails et rendons les choses intéressantes.

La Crypto Room a toutes les caractéristiques d’une arnaque. Premièrement, il y a un gourou de la crypto autoproclamé qui prêche sur les pièces avec des détails complexes. Deuxièmement, les pièces sont souvent des offres relativement inconnues ou récemment lancées et il mentionne des détails superflus qui servent simplement à exciter les téléspectateurs sans aucun soutien concret. Troisièmement, Mikey implique le public avec des propositions d’investissement absurdes promettant des rendements incroyables dans un court laps de temps dans les mêmes pièces de crypto-monnaie fly-by-night.

Et si cela ne suffit pas, ses vidéos se terminent souvent par des arguments d’investissement irréalistes typiques d’un modèle d’escroquerie de marketing pyramidal.

Méfiez-vous des escroqueries cryptographiques

Chez Cryptopolitan, nous pensons qu’il n’y a pas de fumée sans feu. Au cours de nombreuses années, nous avons vu pas mal d’escroqueries qui exigent un avertissement en temps opportun au domaine de la cryptographie.

Un utilisateur a récemment déposé de l’argent dans “The Crypto Room” et en retour, Mikey a promis une critique vidéo pour le client. Cependant, malgré des tentatives répétées, le YouTuber n’honore pas sa promesse et a coupé le client. Les détails de la transaction sont les suivants :

Ainsi, non seulement Mikey se livre à des conseils d’investissement cryptographiques non sollicités, mais diffuse également des affirmations trompeuses sur les critiques cryptographiques. Ses actualités et mises à jour cryptographiques sont déjà solvables et entravent souvent les intérêts des investisseurs. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne s’implique dans quelque chose de grand qui finira par conduire à sa chute.