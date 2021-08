The Cult annule tous les spectacles : “Il est évident que l’optimisme que nous avons partagé en jouant” en direct en 2021 était “prématuré”

LE CULTE a abandonné tous ses spectacles de 2021 précédemment annoncés en raison de la pandémie de COVID-19.

Le groupe, qui a passé la majeure partie de 2019 en tournée pour célébrer le 30e anniversaire de sa “Temple Sonique” album, a annoncé l’annulation dans une publication sur les réseaux sociaux mercredi 25 août.

“LE CULTE va malheureusement reporter tous les spectacles à venir pour le reste de l’année en raison du flux continu dans le monde pendant que nous continuons à nous adapter à la “nouvelle normalité””, indique le communiqué.

“Nos spectacles sont un espace commun où nous partageons la célébration de la musique live. Il est évident que l’optimisme que nous partagions dans la réalisation de spectacles live pour 2021 était prématuré. Nous refusons de mettre en danger un seul fan, que nous aimons et respectons. manière.

“S’il vous plaît, restez en sécurité et nous avons hâte de vous voir tous au printemps 2022.”

En avril dernier, LE CULTE guitariste Billy Duffy a parlé à Tone-Talk de la progression des sessions d’enregistrement du nouvel album du groupe. La suite de 2016 “Ville cachée” est dirigé par le producteur Tom Dalgety, qui a déjà travaillé avec FANTÔME et SANG ROYAL, entre autres.

“Nous avons creusé cela au cours de la dernière année et demie”, Gamelle mentionné. “Nous travaillons avec un grand jeune producteur anglais appelé Tom Dalgety. Et, évidemment, avec les circonstances de l’année dernière environ, cela a été un peu difficile. Mais nous faisons quelques progrès.

« La philosophie en LE CULTE le camp, c’est vraiment une question de qualité, pas de quantité”, Duffy expliqué. “Nous n’avons pas seulement besoin de continuer à sortir des disques pour le plaisir. Sans être ridicules, nous voulons, dans un certain délai réaliste, nous assurer que les disques que nous sortons sont aussi bons qu’ils peuvent l’être. Donc parfois cela prend un peu plus de temps. Et c’est un peu là où nous en sommes.”

Il a réitéré : « Nous sommes bien engagés dans le processus de la nouvelle CULTE album.”

Parler de LE CULTEl’approche de l’écriture de chansons cette fois-ci, Gamelle a dit : « L’une des choses à propos de LE CULTE, je pense que cela vaut la peine de mentionner que cela a toujours été un effort créatif collaboratif entre moi et Ian [Astbury, vocals]. Et comme vous pouvez l’imaginer, comme dans n’importe quelle situation, il y a des poussées et des tractions, et Ian veut aller dans une certaine direction, et je pourrais résister, ou je pourrais vouloir aller dans une certaine direction. Et cette tension crée [THE CULT sound]. Ce n’est pas comme Ian écrit ‘Ian chansons’ et Gamelle écrit ‘Gamelle chansons’ et nous les enregistrons comme LE CULTE. Il n’y a pas ‘Ian chansons’ ou ‘Gamelle chansons’ – il y a Ian et Gamelle chansons ensemble. Et au fil du temps, il y a un peu de créativité — ce n’est pas toujours de la tension ; Je ne veux pas dire cela d’une mauvaise manière. C’est ce qui fait que c’est bon. C’est ce mélange. Nous nous respectons en quelque sorte dans la mesure où je pense qu’il y a une confiance là-bas, et je pense qu’après ces nombreuses années ensemble, et quelques années d’intervalle, je pense que nous nous faisons confiance et nous respectons suffisamment.

“Je pense qu’il est sain d’avoir une tension créative”, a-t-il poursuivi. “Il n’y a rien de pire que d’entrer dans une pièce où personne n’a d’idées. Je préfère avoir une dispute à propos de quelque chose de créatif que de n’avoir rien, juste le bruit des grillons : ‘Très bien. Qu’est-ce qu’on va faire maintenant ?’

“Nous voyons les choses très différemment”, Gamelle admis. “À bien des égards, nous nous ressemblons beaucoup. Nos anniversaires sont espacés d’un an et deux jours. Nous sommes donc tous les deux Taureaux. Nos anniversaires arrivent tous les deux très bientôt. Nous nous ressemblons à bien des égards et très différent à bien des égards.”

“Ville cachée” est sorti en février 2016 via Vinyle de cuisine. La suite de 2012 “Choix de l’arme” a été écrit par Astbury et Duffy et a été produit par Bob Rock, qui a déjà travaillé avec METALLIQUE et MOTLEY CRUE.

En mai 2020, il a été annoncé que LE CULTE avait signé un accord avec Black Hill Records.

Le susdit “Temple Sonique” album catapulté LE CULTE au statut de superstar et reste leur version la plus réussie commercialement. Il s’est vendu à plus de 1,5 million d’exemplaires rien qu’aux États-Unis et a été certifié disque de platine en 1990. Il s’est hissé au 10e rang des charts Billboard, et plusieurs des chansons de l’album restent des incontournables de la radio rock à ce jour.