The Cure annonce une vaste tournée au Royaume-Uni et en Europe pour 2022

Le traitement ont partagé les détails d’une tournée britannique et européenne de 44 dates l’année prochaine, dont cinq spectacles dans des arènes au Royaume-Uni. Consultez les dates complètes et les détails des billets ci-dessous.

Le groupe donnera le coup d’envoi des spectacles à Riga, en Lettonie, dans l’arène de la ville le 6 octobre 2022 avant de conclure les choses à la SSE Arena de Londres le 11 décembre.

Les fans auront droit à un spectacle de 135 minutes, avec mention dans un communiqué de presse d’un nouvel album « 67 minutes » qui n’a pas encore été annoncé. Le dernier album de The Cure était 4:13 Dream de 2008.

La nouvelle suit le groupe qui parle de son nouvel album, qu’ils ont précédemment décrit comme leur « album le plus intense, le plus triste et le plus émouvant ».

En 2019, le leader du groupe, Robert Smith, a déclaré à NME qu’ils cherchaient à terminer leur nouvel album « impitoyable » cette année-là – 11 ans après son prédécesseur – ajoutant qu’il avait le titre provisoire de « Live From The Moon ». et que c’était l’un des trois nouveaux albums de Cure en préparation. Un an plus tard, le claviériste Roger O’Donnell a expliqué au magazine Classic Pop ce que les fans peuvent attendre du ou des nouveaux albums et comment lui et Smith ont ressenti la pression après plus d’une décennie sans nouvelle musique.

The Cure a également confirmé que le line-up de la tournée mettrait en vedette le bassiste Simon Gallup, qui a déclaré en août qu’il avait quitté le groupe « le cœur un peu lourd », écrivant qu’il en avait » marre de la trahison » avant d’apparaître. pour confirmer en octobre qu’il avait rejoint le groupe.

Les billets pour la prochaine tournée seront mis en vente ce vendredi 10 décembre à 10h et seront disponibles dans les billetteries en ligne des sites, les billetteries sélectionnées et via Bookings Direct. Rendez-vous chez The Cure site officiel pour plus de détails. Le support pour tous les spectacles vient de The Twilight Sad.

The Cure jouera les dates de tournée suivantes au Royaume-Uni et en Europe en 2022 :

OCTOBRE:

06 – ARENA, Riga, Lettonie

08 – HARTWALL ARENA, Helsinki, Finlande

10 – AVICII ARENA, Stockholm, Suède

12 – SPEKTRUM, Oslo, Norvège

13 – SCANDINAVIUM, Göteborg, Suède

14 – ROYAL ARENA, Copenhague, Danemark

16 – BARCLAYCARD ARENA, Hambourg, Allemagne

17 – QUARTERBACK IMMOBILIEN ARENA, Leipzig, Allemagne

18 – MERCEDES-BENZ ARENA, Berlin, Allemagne

20 – TAURON ARENA, Cracovie, Pologne

21 – ATLAS ARENA, Lodz, Pologne

23 – MARX HALLE, Vienne, Autriche

24 – O2 ARENA, Prague 9, République tchèque

26 – ARENA, Budapest, Hongrie

27 – ARENA, Zagreb, Croatie

29 – OLYMPIAHALLE, Munich, Allemagne

31 – UNIPOL ARENA, Bologne, Italie

NOVEMBRE:

01 – FORUM MANDELA, Florence, Italie

03 – KIOENE ARENA, Padoue, Italie

04 – FORUM, Milan, Italie

06 – ARENA, Genève, Suisse

07 – HALLE TONY GARNIER, Lyon, France

08 – ARENA SUD DE FRANCE, Montpellier, France

10 – PALAU SANT JORDI, Barcelone, Espagne

11 – CENTRE WIZINK, Madrid, Espagne

13 – ZÉNITH, Toulouse, France

14 – ARKEA ARENA, Bordeaux, France

15 – ZÉNITH, Nantes, France

17 – FESTHALLE, Francfort, Allemagne

18 – ZÉNITH, Strasbourg, France

19 – ST JAKOBSHALLE, Bâle, Suisse

21 – HANS-MARTIN-SCHLEYER-HALLE, Stuttggart, Allemagne

22 – LANXESS ARENA, Cologne, Allemagne

23 – SPORTPALEIS, Anvers, Belgique

25 – ZIGGO DOME, Amsterdam, Pays-Bas

27 – STADE, Liévin, France

28 – ACCOR ARENA, Paris, France

DÉCEMBRE:

01 – 3ARENA, Dublin, Irlande

02 – SSE, Belfast, Irlande du Nord

04 – OVO HYDRO, Glasgow, Écosse

06 – FIRST DIRECT ARENA, Leeds, Angleterre

07 – UTILITA ARENA, Birmingham, Angleterre

08 – MOTORPOINT ARENA, Cardiff, Pays de Galles

11 – THE SSE ARENA, Wembley, Londres, Angleterre.