The CW’s Walker 1.10 Clip et photos avant l’épisode de ce soir ‘Encore’ ⋆ .

La CW a publié un nouveau clip de scène avant Marcheur 1.10 alors que la série revient ce soir après une brève interruption avec l’épisode intitulé «Encore». L’épisode sera également disponible en streaming demain sur l’application CW.

Écrit par Blythe Ann Johnson et réalisé par Stacey K. Black, le synopsis officiel de l’épisode 1.10 se lit comme suit:

«Avec le Sidestep maintenant dans leur nom, Walker (Jared Padalecki), Stella (Violet Brinson) et August (Kale Culley) ont mis leur empreinte sur l’endroit. Liam (Keegan Allen) se tourne vers Bonham (Mitch Pileggi) pour obtenir des conseils sur un changement de carrière, tandis que Micki (Lindsey Morgan) et Trey (Jeff Pierre) travaillent à la suite de ses blessures après l’ouragan. Stella confronte Clint (star invitée Austin Nichols) à propos de Trevor (star invitée Gavin Casalegno) et sa réponse incite Stella à prendre une décision dangereuse qui laissera une marque permanente sur la famille Walker.

Marcheur stars Jared Padalecki (Surnaturel) en tant que Cordell Walker, veuf et père de deux enfants avec son propre code moral, qui rentre chez lui à Austin après avoir été infiltré pour découvrir qu’il y a plus de travail à faire à la maison.

Il tentera de renouer avec son fils créatif et attentionné, Arlo (Kale Culley, Moi, moi et moi) et sa fille adolescente têtue et quelque peu rebelle, Stella (Violet Brinson, Objets tranchants) et naviguer dans les affrontements avec sa famille – un frère de l’ADA, Liam (Keegan Allen, Jolies petites menteuses) qui est intervenue pendant l’absence de Walker, sa mère perspicace, Abeline (Molly Hagen, Tête d’Herman) et son père éleveur traditionnel, Bonham (Mitch Pileggi, Les X-Files). L’ancien collègue de Walker est maintenant son Ranger Captain Larry James (Coby Bell, Troisième montre). Walker trouve un terrain d’entente inattendu avec son nouveau partenaire, Micki Ramirez (l’une des premières femmes de l’histoire des Texas Rangers) joué par Lindsey Morgan, Le 100), tout en se méfiant de plus en plus des circonstances entourant sa femme, Emily (Genevieve Padalecki, Surnaturel) décès.

L’émission met également en vedette Jeff Pierre (Chiens de guerre) comme Trey Barnett, Alex Landi (L’anatomie de Grey) comme le fiancé de Liam, Bret, Odette Annable (Super Girl) comme Geri, Gabriela Flores (Le dernier bateau) en tant que meilleure amie de Stella Isabel, Matt Barr (Sang et trésor) en tant que meilleur ami de Walker, Hoyt, Chris Labadie (Lèvre fendue) comme Jordan, et Jeffrey Nordling (De gros petits mensonges) comme Stan Morrison. La série est écrite et produite par Anna Fricke (Être humain, Valeur), et produit par Dan Lin et Lindsay Liberatore, et Jared Padalecki. Marcheur est de CBS Television Studios en association avec Rideback.