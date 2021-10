The CW’s Walker perd un acteur principal

Désolé fans de Walker, nous avons des nouvelles bouleversantes.

Le premier rôle féminin de l’émission CW, Lindsey Morgan, quittera la série dramatique du réseau au cours de sa deuxième saison. L’actrice, qui incarne actuellement Micki Ramirez, prend du recul par rapport au rôle pour des raisons personnelles.

Cette décision est un choc, car elle a rejoint Walker après avoir joué le rôle d’un habitué de la saison dans le drame à succès de The CW The 100 de 2014-2020. Morgan a été vue pour la dernière fois lors de la première de la saison deux et devrait jouer dans les prochains épisodes, bien que son dernier épisode soit inconnu.

Dans une déclaration à E! News, Morgan a déclaré qu’elle avait pris la « décision incroyablement difficile » de quitter la série « après mûre réflexion et introspection » pour des « raisons personnelles ».

« L’opportunité de jouer Micki a vraiment été une bénédiction, tout comme travailler aux côtés des incroyables acteurs et de l’équipe de cette formidable série », a poursuivi Morgan. « S’il vous plaît, sachez que je continuerai à soutenir ma famille TV et je leur souhaite tout le meilleur. »