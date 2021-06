The Daily Bucket : “Frog Court n’est plus en session.” 10z viral

6412093

« Le Daily Bucket est un refuge naturel. Nous discutons amicalement des animaux, de la météo, du climat, du sol, des plantes, des eaux et notons les modes de vie. Nous vous invitons à noter ce que vous voyez autour de vous dans votre propre partie du monde et à partager vos observations dans les commentaires ci-dessous. Chaque note est un enregistrement auquel nous pouvons nous référer à l’avenir alors que nous essayons de comprendre les schémas phénologiques qui se déroulent tranquillement autour de nous. Pour avoir le seau quotidien dans votre flux d’activité, visitez Backyard Science’s 6412093 page de profil et cliquez sur Suivre.

Oyez, je convoque Frog Court en session », a grondé le juge en chef Jeremiah, lui-même un très grand ouaouaron.

“Huissier, lisez la déclaration d’ouverture.”

L’huissier incroyablement grand se leva et commença à lire :

“Conformément à la résolution d’une action civile impliquant un membre du cabinet Reagan et des médicaments sur ordonnance, le ministère de la Pêche et de la Faune a créé un tribunal de grenouille pour protéger les grenouilles indigènes dans l’ouest des États-Unis.”

« Depuis lors, nous avons tenu la Cour dans un bâtiment excédentaire laissé à l’époque de la WPA, surnommé la Mystery House en raison de ses soi-disant propriétés mystiques. En raison des caractéristiques gravitationnelles inhabituelles de cette propriété, les lecteurs qui ne peuvent pas suspendre leur incrédulité peuvent avoir le vertige et sont libres de quitter ce texte à tout moment.

« Les caractéristiques inhabituelles de la Cour incluent l’utilisation de « traducteurs » électromagnétiques qui peuvent interpréter les grognements et les gazouillis, à travers lesquels les créatures elles-mêmes peuvent « témoigner » à la Cour. Étant donné que ces audiences opposent souvent des créatures du haut de la chaîne alimentaire à des créatures classées comme « biomasse », les activités dans ces procédures incluent des griffes et des dents rouges, ce qui peut être un déclencheur pour les lecteurs plus habitués aux chatons avec du fil.

“La procédure en cours est une évaluation préliminaire pour savoir si un grand héron a commis un crime capital contre une grenouille indigène.”

« Merci huissier. Procureur de district Hamilton Berger, veuillez appeler votre premier témoin.

“J’appelle Bûcheron rouge à la tribune.

Appelez-moi Rouge. Bûcheron rouge. Je suis le plus vieux webfoot de la police Frog. Aujourd’hui, je devais prendre ma retraite. Je voulais me détendre toute la journée. Mais ensuite, j’ai pu entendre mon téléphone portable bourdonner, par-dessus le hurlement des ambulances dans les rues voisines de la ville.

(Les crypto-fascistes savaient peu –

J’étais en fait un militant écologiste avec Extinction Rebellion, appelé RedWoodMan ! Ha.)

“Git ici maintenant, Red”, a déclaré Ollie G, mon détective en chef des homicides,” Nous avons obtenu un 10-65 sur 14 têtards

(Son Honneur, L’Honorable, Jérémie-Président)

Il y a dix ans… J’ai creusé un étang à poissons de 10 x 20 dans mon jardin un samedi. Ma femme était partie toute une journée alors j’ai loué une pelle rétrocaveuse et j’ai creusé jusqu’à ce qu’elle rentre à la maison et m’empêche de creuser.

« Plus tard, j’ai ajouté trois autres étangs. J’ai mis beaucoup de poissons rouges dans l’un des étangs et quelques-uns dans un deuxième étang, mais j’ai gardé deux étangs sans poisson afin que les grenouilles voyous indigènes puissent s’accoupler et que les têtards puissent mûrir sans que les poissons les mangent. Les grenouilles ont colonisé 3 des 4 étangs. Le Héron était libre de manger du poisson rouge dans n’importe quel étang.

« Mais après quelques années, les ouaouarons non indigènes ont envahi. J’ai enlevé de la végétation de l’étang, ce qui a permis aux hérons d’abattre plus facilement les ouaouarons. Les juges, qui étaient tous des ouaouarons, fronça les sourcils.

«Cet écosystème soutient désormais l’habitat des grenouilles indigènes et fournit au héron une cueillette facile de poissons et de ouaouarons. Les têtards ont même mangé des poires qui sont tombées dans l’étang, et les grenouilles cultivées ont grignoté les mouches des fruits qui ont recherché les poires tombées.

« Rouge », a demandé le procureur Berger, « En d’autres termes, il existe des règles strictes sur qui peut manger qui dans quel étang, n’est-ce pas ?

“Et vous avez vu Billy Heron manger une rainette faux-grillon indigène de l’étang aux nénuphars, où il y a un accord de poignée de main selon lequel le héron mangera du poisson de cet étang, mais pas de grenouilles.”

6412093



🐸

suite ci-dessous¥

RWM

6412093

“Vous êtes excusé. Prochain témoin !

Woodman a marché derrière le banc des juges après avoir quitté la chaise des témoins. Il se pencha légèrement et rit en passant derrière le juge Jérémie. Le procureur de district Berger observait, renfrogné.

« Rouge, qu’est-ce que tu fais là-bas ? »

Le juge Jérémie a répondu en brandissant un sac en papier. « Red est un de mes amis et il partage du très bon vin. »

Berger s’est hérissé, « Vous devez rendre ça, c’est un pot-de-vin ! »

RWM 🐸

“Capturez-le! Ne laissez pas Woodman s’échapper !

Il s’est penché sur l’anarchie totale ! » Il cria.

Ils ont saisi Red et se sont préparés à l’emmener au cachot.

“J’ai été piégé…”

beugla-t-il.

Soudain, tout l’enfer s’est déchaîné dans la salle d’audience. Grenouilles, crapauds,

Des amphibiens de toutes sortes ont commencé à affluer dans la cour.

Les juges ont crié alors que les polywogs se glissaient sous leurs robes judiciaires.

Soudain, le Solstice Heron fondit en portant un bâton de dynamite dans sa bouche.

“Fuyez!”

Les juges ont pleuré, et le tribunal était bientôt vide, car la bombe l’a enlevé.

Red s’éloigna dans la fumée et le chaos, gloussant pour lui-même.

« Eh bien, Frog Court est maintenant officiellement ajourné. »

dit-il en souriant.

Puis il s’est transformé en héron et s’est envolé.

-Le Seau Quotidien :

“Frog Court n’est pas

plus longtemps en session.

Par Red Woodman et Angmar Barrow.

6412093

Superstition

‘J’avais été anxieux,

n’ayant pas vu Billy the Heron depuis huit mois-

Je suis superstitieux. Je suis superstitieux.

Je crois que Billy me protège-

Je me sens beaucoup plus en sécurité maintenant. Je me sens libre,

Je me sens libre-

Je me sens libre.’

🌙

Runyonr

Et ils ont navigué, pendant un an et un jour,

Au pays où pousse le bong-arbre ;

Et main dans la main, au bord du sable,

Ils dansaient au clair de lune,

La lune,

La lune,

Ils dansaient au clair de lune.

🌙

64/RWM : In Memoriam

1950-2021

6412093

« Merci d’avoir lu The Daily Bucket.

La phénologie est la façon dont nous prenons le pouls de la terre.

Nous discutons de ce que nous voyons dans chaque seau.

Nous valorisons toutes les observations, alors que nous réfléchissons aux cycles de la vie.

Maintenant c’est ton tour.

Veuillez commenter votre propre espace naturel et inclure des photos si possible. Nous aimons les photos !

Pour avoir le seau quotidien dans votre flux d’activité, visitez la page de profil de Backyard Science et cliquez sur Suivre, et inscrivez-vous à écrivez un seau de vos propres observations.

FOCUS SUR LES NOUVELLES ET LES POINTS DE VUE VERT” EST PUBLIÉ TOUS LES SAMEDIS À 15H00, HEURE DU PACIFIQUE SUR LA PAGE D’ACCUEIL DU DAILY KOS. C’EST UN EXCELLENT MOYEN DE Rattraper le retard sur les agendas que vous avez peut-être manqué. ASSUREZ-VOUS DE RECOMMANDER ET DE COMMENTER DANS LE JOURNAL.

DÉDIÉ AUX LAMES METEOR.

*(Sauf La Chouette et la Chatte

Edouard Lear – 1812-1888)

🐸

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir la communauté sur Patreon !