‘The Daily Show’ Sauvage ‘Epic News Bro’ Chris ‘Mother Fredo’ Cuomo ⋆ .

Même si l’animateur Trevor Noah était en pause estivale, The Daily Show diffusait toujours du contenu sur sa chaîne YouTube. Vendredi, le programme Comedy Central a fait sa première incursion dans l’utilisation de son « Dailyshow-ography » pour cibler un libéral. Cette fois, ils ont décidé de déchirer l’hôte de CNN Prime Time qui fait rage sous le nom de Chris “Fredo” Cuomo, ou comme ils l’ont surnommé: le “Epic News Bro” qui est inutilement agressif, fait la fête avec la “crème de la liste B, ” et n’est arrivé là où il en était dans la vie qu’à cause de son nom de famille.

Normalement utilisé pour cibler des conservateurs comme les sénateurs Mitch McConnell (R-KY), Lindsey Graham (R-SC), et Ted Cruz (R-TX), le même narrateur strident a cherché à poser des questions difficiles : « Qu’est-ce qui fait un grand journaliste ? Curiosité, persévérance, ignorer vos parents quand ils vous disent de ne pas vous spécialiser en communication ? Ou le plus grand journaliste est-il simplement celui qui sait qu’il est le plus grand et est prêt à s’en prendre à quiconque n’est pas d’accord ? »

Notant que Cuomo aimait se présenter comme l’enfant d’une famille d’immigrants italiens qui avait du mal à se frayer un chemin en Amérique et comme un enfant ayant grandi dans les rues difficiles de New York, le narrateur s’est moqué de l’éducation privilégiée de Cuomo :

Chris était un enfant de la ville. Il est diplômé de l’école des coups durs [ON SCREEN: *Yale University] et a obtenu un diplôme en droit dans les rues moyennes de Manhattan [ON SCREEN: *Fordham Law School]. Chris aurait pu utiliser son nom de famille pour se lancer en politique, mais ce n’était pas son style. Au lieu de cela, il a utilisé son nom de famille pour entrer dans les nouvelles télévisées.

Le décrivant en outre comme le “Mauvais Knievel d’Al Rokers” lorsqu’il était sur ABC Good Morning America, le narrateur a plaisanté sur la façon dont Cuomo avait brisé le cœur de son père, Mario Cuomo “quand il est entré dans le journalisme. Eh bien, c’est nul pour toi papa parce que le petit Chris allait faire du journalisme plus fort qu’aucun journaliste ne l’avait jamais fait auparavant ! »

Et quand il était temps pour Cuomo de passer à CNN, il a « perfectionné » la « compétence » de « intimider les gens comme un entraîneur sur le plus grand perdant » (Cliquez sur « agrandir ») :

CUOMO : Je veux lire vos mots. REPRÉSENTANT. BYRON DONALDS (R-FL) : Attendez. Je ne t’ai pas interrompu. Ne me coupe pas. CUOMO : Byron, vous ne pouvez pas m’interrompre. C’est mon émission. Mais écoutez simplement. [Transition] CUOMO : Tu ne me noieras jamais mon frère. C’est mon spectacle et je suis fort comme l’enfer, surtout quand je suis vertueux. [Transition] CUOMO : Tu me dis qu’un président a du temps pour ces conneries ! Vous plaisantez j’espère?! [Transition] CUOMO : Triste ce qui m’est arrivé ? ! Je suis vendu ? ! RUDY GIULIANI : Vous êtes un vendu. CUOMO : TU ME dis que je suis vendu ? ! [Transition] CUOMO : Je parle du Président, celui qui vous a traité de menteur, celui qui a dit que votre femme était laide. [Transition] CUOMO : Je veux dire, honnêtement, vous avez l’air d’un idiot, donc il n’y a pas grand-chose à dire. Mais Tony, bonne chance. À plus.

Après s’être moqué du slogan ridicule « Allons-y après ça », le narrateur a déclaré : « Et ce n’était pas seulement des nouvelles qu’il recherchait, c’était la vie. Elle a ensuite rappelé ses vidéos TikTok « torse nu » avec ses enfants, sa « fête avec la crème de la liste B » et comment « s’en sortir signifiait avoir écrasé sa décapotable classique lors d’une course de dragsters, puis s’enfuir de la scène… » (Bien que elle a laissé de côté comment il aurait bu trop)

Ensuite, était son infâme “Fredo” exploser où il a menacé de jeter un chahuteur dans un escalier pour avoir utilisé le nom. «Chris a tenu bon contre les stéréotypes italiens en menaçant de jeter un homme dans les escaliers. Et il l’a fait savoir, ‘vous utilisez un cliché de film mafieux autour de lui, vous allez vous retrouver avec une tête de cheval dans votre f[bleep]lit », a déclaré le narrateur.

« Les choses allaient bien pour Chris Cuomo. Mais ensuite, il a rencontré le seul ennemi qui pourrait le jeter dans les escaliers de son sous-sol : COVID-19 », a-t-elle averti.

Ignorant complètement son évasion bien documentée de la quarantaine l’année dernière, le programme a souligné comment sa femme Cristina était colporter de faux remèdes COVID, y compris l’eau de Javel, et son hypocrisie à leur sujet (Cliquez sur “développer”) :

CUOMO : Maintenant, ce que j’ai aussi gagné, c’est tellement de BS sur Internet que les gens essaient de vendre comme remèdes, fausses pilules, faux toniques [Transition] La vitamine C, la vitamine D sont d’excellents compléments, mais ils veulent que vous en preniez 10 000, 20 000 unités. [Transition] Il n’y a aucune preuve dans aucun d’entre eux. Et je pense que nous devons faire très attention aux gens qui s’attaquent au désespoir. NARRATEUR : Vous leur dites. Personne ne va colporter des BS new-age non prouvées pendant que Chris Cuomo est au travail. [Record scratch] CUOMO : Ma femme est une personne de bien-être, vous savez. Elle dirige cette entreprise où elle apprend l’homéopathie et toutes ces différentes choses. Alors, elle m’a donné une tonne de trucs. Je ne demande même pas ce que c’est. JOURNALISTE : Cristina, l’épouse de Chris Cuomo, qui, avec son mari, a contracté le COVID-19, dit qu’elle prend des bains d’eau de Javel. CRISTINA CUOMO : Donc, tout notre effort était de reconstruire son système immunitaire. [Transition] Le plus important, c’était les bons aliments et les herbes, les herbes oxygénées et l’homéopathie. Et évidemment, les vitamines étaient vraiment essentielles pour cela.

“Évidemment. Je veux dire, ce n’était pas seulement de la médecine homéopathique, c’était de la médecine homéopathique », a plaisanté le narrateur.

Et aucun tour d’horizon de la bassesse de Cuomo ne serait complet sans discuter de sa méthode « Bros avant l’éthique » pour cacher son aide à son frère en disgrâce, l’ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo. “Il a fallu une vraie force de caractère pour admettre qu’il ne pouvait pas être objectif sur les choses qu’il avait couvertes toute l’année”, se moqua le narrateur d’un ton sarcastique.

Ajoutant: «Il y a eu des appels pour que Chris démissionne aussi. Mais ce n’est tout simplement pas qui il est. Chris Cuomo s’en prend à lui. Qu’il s’agisse des cotes, de la célébrité, des abdos ou de l’évitement de la responsabilité (…) Quoi qu’il arrive, vous ne pouvez pas arrêter cette bête, car c’est Chris « Mother Fredo » Cuomo : Epic News Bro. »

Pour lire la transcription de la vidéo, cliquez ici.