The Dark Pictures Anthology: House Of Ashes Review – La descente

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes doit justifier son cadre comme le font peu de jeux d’horreur. Alors que l’anthologie troublante de Supermassive Games exploitait auparavant les tropes d’horreur pour adolescents et la paranoïa de l’ère puritaine avec Man of Medan et Little Hope, House of Ashes regarde plus loin en termes d’influences et de géographie. Se déroulant lors de l’invasion de l’Irak en 2003, son cadre est loin des navires fantômes et des procès de sorcières présentés jusqu’à présent dans la série – abordant un conflit récent avec des ramifications qui se font encore sentir à ce jour. Heureusement, House of Ashes utilise la guerre en Irak comme plus qu’une simple toile de fond pour faire peur, en se concentrant sur les deux côtés de la guerre alors que les allégeances tombent à l’eau face à une menace plus terrifiante.

Tout comme ses prédécesseurs, le dernier de Supermassive utilise également de vrais mythes et événements historiques pour étoffer ses éléments surnaturels. House of Ashes commence dans l’ancienne ville mésopotamienne d’Akkad en 2231 av. un dieu et pillé le temple du dieu principal Enlil. Naturellement, cela a mis en colère la divinité sumérienne, qui a pris sa revanche en invoquant une invasion du peuple Gutian voisin. House of Ashes s’écarte cependant du mythe akkadien en en faisant un temple à Pazuzu, le roi des démons. Cette tournure sinistre et l’apparition de créatures souterraines effrayantes représentent une menace bien plus grande pour les Akkadiens restants que les Gutians attaquants.

Avance rapide jusqu’en 2003 et une mission visant à trouver les armes de destruction massive inexistantes de Saddam Hussein conduit un groupe de marines à découvrir le temple sumérien délabré et les monstres cachés à l’intérieur. Lancer un groupe de jarheads lourdement armés dans un combat avec des mécréations surnaturelles est un trope de genre classique, mais c’est une nouvelle perspective pour la marque d’horreur cinématographique de Supermassive. Passer des civils aux soldats entraîne un changement de rythme important lorsque vous rencontrez ses antagonistes. Vous êtes toujours surpassé et les monstruosités ailées ne sont pas trop agitées par les balles, mais cela n’empêche pas le casting de dépenser un véritable seau de munitions presque chaque fois que vous vous rencontrez.

House of Ashes n’est jamais particulièrement effrayant, mais cela a plus à voir avec la conception du jeu que l’arsenal puissant de son casting. Les limites étroites des voies labyrinthiques du temple restreignent intentionnellement à la fois vos mouvements et votre champ de vision, créant ce qui serait un sentiment déchirant de claustrophobie dans presque tous les autres jeux d’horreur. Le problème est que vous n’êtes jamais en danger lorsque vous contrôlez directement un personnage. Le péril n’existe que lors d’événements rapides, donc à part quelques peurs de sauts au bon moment, la navigation dans les artères étroites du jeu est relativement sans peur. Les créatures sont également montrées tôt et souvent, de sorte que toute peur de l’inconnu s’éteint assez rapidement. Cela dit, les séquences d’action élaborées qui se produisent lorsque vous êtes obligé d’affronter les monstres constituent les moments les plus excitants et les plus difficiles de la série à ce jour.

Le Moyen-Orient est rarement utilisé comme décor de jeu vidéo en dehors de votre jeu de tir militaire chauvin typique… certains des sujets du jeu – y compris les critiques de la guerre en Irak – justifient son décor

Mécaniquement, votre rôle dans ces scènes n’a pas changé depuis Little Hope. Il existe une variété de QTE intenses qui peuvent potentiellement avoir un impact sur la durée de vie de chaque personnage. Ils sont généralement assez courts, mais vous êtes averti à l’avance, et cela vous permet même de savoir quel type de QTE est à venir. Il y a cependant des conséquences à l’échec, que cela affecte quelque chose en fin de compte ou entraîne la mort immédiate d’un personnage. On ne sait jamais vraiment, et cela garantit que ces QTE restent angoissants tout au long. La sympathie de chaque personnage joue également un rôle central dans cette tension perpétuelle, car vous ne serez probablement pas nerveux si quelqu’un dont vous ne vous souciez pas se trouve dans une situation périlleuse. D’un autre côté, House of Ashes est aussi un jeu vidéo. L’échec est ancré en nous comme quelque chose à éviter – au lieu de cela, nous sommes censés atteindre le score le plus élevé possible – donc simplement essayer de garder tout le monde en vie peut annuler tous les sentiments que vous avez pour ses personnages dans le but d’atteindre le « meilleur » fin possible.

Cependant, aucun des acteurs n’est carrément déplaisant, à moins que vous ne les souleviez intentionnellement dans cette direction avec vos choix. Il y a cinq personnages jouables, l’histoire sautant entre chacun d’eux à certains intervalles. Eric et Rachel sont les plus faibles du groupe, principalement parce que leur relation l’un avec l’autre couvre un terrain si fréquenté. Le couple est marié mais séparé depuis plus d’un an, et Eric pense que c’est le meilleur moment pour régler leurs problèmes et se remettre ensemble. C’est un territoire intrinsèquement ennuyeux et n’a rien de nouveau à dire pour que leur histoire ressemble à autre chose qu’un feuilleton éculé. Heureusement, la dynamique entre le reste de l’ensemble est beaucoup plus convaincante.

Le Moyen-Orient est rarement utilisé comme décor de jeu vidéo en dehors de votre jeu de tir militaire chauvin typique, et ces jeux ne sont généralement pas intéressés à présenter les deux côtés du conflit. Au lieu de cela, ils perpétuent souvent des sentiments anti-arabes, jouant sur des stéréotypes et des tropes déshumanisants qui dépeignent les Arabes comme à peine plus que des insurgés assoiffés de sang. L’un des personnages jouables de House of Ashes est Salim, un soldat réticent de la Garde républicaine irakienne. Plutôt que de le qualifier paresseusement de méchant pour être du côté opposé aux Américains, Supermassive fait un excellent travail d’humanisation de Salim et de faire de lui quelqu’un dont vous vous souciez et que vous voulez garantir sa survie. Ses interactions avec les autres personnages se traduisent par les moments les meilleurs et les plus poignants du jeu, tandis que certains des autres sujets du jeu – y compris les critiques de la guerre en Irak – justifient son cadre.

Vous dirigerez bien sûr vous-même ces conversations dans une certaine mesure. L’approche de Supermassive en matière de choix et de conséquences est toujours présente dans House of Ashes, bien que les systèmes qu’il utilise soient toujours aussi opaques. Chaque personnage a des traits de personnalité différents, tels que « Abrasif » ou « Commandant », que vous pouvez accentuer avec vos décisions. Ces traits entraîneront parfois des personnages agissant d’une manière spécifique lorsque vous ne les contrôlez pas, mais le jeu ne vous dit jamais comment vos choix peuvent affecter chaque trait, donc l’affichage de toutes ces informations semble inutile lorsque votre contrôle sur eux est complet. coup de dés. Vos choix sont également divisés en décisions « Tête » et « Cœur », mais encore une fois, le jeu n’explique jamais ce que cela signifie ni comment cela pourrait affecter les résultats potentiels. La meilleure façon de jouer est de simplement faire des choix qui vous conviennent. Ce serait bien si les systèmes qui régissent ces choix étaient moins impénétrables ou cachés dans les coulisses, mais ils ne nuisent pas trop à l’expérience.

Malgré ces faux pas continus, House of Ashes représente jusqu’à présent le sommet de l’anthologie Dark Pictures. Son cadre et ses personnages offrent une nouvelle perspective pour la série, tandis que le penchant de Supermassive pour créer de la tension à travers quelque chose d’aussi simple qu’un QTE est toujours aussi magistral. Ce n’est peut-être pas particulièrement effrayant, mais ses décors d’action sont pleins de dangers pour le sort de ses personnages, et l’acte final colle l’atterrissage avec un gain satisfaisant. La série est peut-être encore coincée dans l’ombre étouffante de Until Dawn, mais House of Ashes est un pas dans la bonne direction.