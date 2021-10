The Dark Pictures Anthology: House of Ashes review – pris entre un jeu vidéo et un film

House of Ashes, le troisième jeu de The Dark Pictures Anthology de Supermassive Games, est le meilleur jeu sorti par le studio depuis Until Dawn, une exclusivité PS4. Le jeu publié par Sony vient de frapper toutes les bonnes notes et a été une énorme surprise lors de sa sortie. House of Ashes suggère que le studio a toujours ce qu’il faut, mais pour une raison quelconque, il n’est toujours pas tout à fait revenu à ce niveau qui leur a permis de créer un classique du jeu vidéo d’horreur.

Pour moi, le plus gros problème de House of Ashes est lié à ce qu’il veut apparemment être : un film et un jeu vidéo. C’est un jeu vidéo, mais c’est l’un des moins interactifs auxquels j’ai joué depuis longtemps. Cela ressemble beaucoup à une aventure pointer-cliquer en 3D, avec un QTE occasionnel ou un curseur que vous devez déplacer pour viser un ennemi. C’est un jeu auquel tout le monde peut jouer, ce que l’on peut rarement dire, mais à cause de cela, j’ai trouvé qu’il dépassait plutôt sa durée d’exécution déjà brève.

En tant que jeu convivial et auquel vous êtes encouragé à jouer avec des amis, l’histoire d’horreur racontée ici est trop longue. Supermassive tenait sans aucun doute à livrer une campagne d’une durée raisonnable, mais en tant que jeu vidéo, les mécanismes de base ne sont tout simplement pas intéressants pour cette durée de jeu. Réduisez le tout à deux heures vives, en supprimant les scènes de réflexion, et cela aurait pu être un brillant film d’horreur interactif.

Il y a des moments d’excellence dans House of Ashes. Lorsque vous contrôlez l’un des cinq personnages jouables de base dans une zone plus confinée, la caméra choisissant de planer au-dessus de votre épaule, le jeu offre une atmosphère à la pelle. C’est claustrophobe et tendu, et mon cerveau a immédiatement sauté sur Aliens et The Descent, mais ici, ces moments sont essentiellement des bateaux à fond de verre que vous conduisez d’une rencontre à l’autre. Ils sont effrayants au début, mais une fois que vous avez cliqué sur le fait que tout va bien, la peur a disparu.

Il n’y a pas de combat dans House of Ashes qui ne soit pas dans un QTE en appuyant sur un bouton (appuyez sur Square pour poignarder un monstre) ou une opération Wolf sur un tir à la cible de style console où vous déplacez simplement le curseur de visée sur la cible. et tirer le feu dans un délai imparti. En rendant le jeu hautement accessible, presque chaque moment de terreur superbement conçu ne peut jamais atteindre son potentiel.

Je n’ai pas encore parlé de l’histoire car c’est en grande partie un cliché, surtout dans les premières étapes. On vous raconte l’histoire d’une ancienne terreur vivant sous terre dans un temple sumérien. Avance rapide jusqu’à la guerre en Irak et nous rencontrons un tas de stéréotypes de films de guerre que vous ne pouvez façonner qu’une certaine quantité. Salim, un soldat irakien, seul personnage non américain jouable, se démarque. Il a la trame de fond la plus triste et le rôle le plus conflictuel dans les événements, et surtout ne donne pas l’impression d’être un imbécile.

Il y a la tension attendue entre les marines américains et les soldats irakiens, mais les tentatives pour que tout cela se sente moins Oorah semble un peu forcée (l’homme est triste parce qu’il se souvient avoir tué un civil innocent, le martèlement constant de la maison de » L’ennemi de mon ennemi est mon ami »). Le jeu essaie d’aborder des sujets difficiles, même le 11 septembre, mais c’est plutôt superficiel. Certains des marines se rachètent un peu par la conclusion des jeux, mais il est juste de dire que le jeu d’acteur est meilleur que l’histoire racontée.

House of Ashes, malgré mes problèmes avec sa longueur et son manque de gameplay, a beaucoup de bons moments. La plupart d’entre eux sont liés à des invites de bouton à l’écran pressées à la hâte, qui peuvent être faciles à manquer et avoir des conséquences assez désastreuses. Ces QTE fonctionnent bien, mais ils ne sont tout simplement pas soutenus par suffisamment d’horreur en raison des séquences de jeu sans danger susmentionnées.

Il y a aussi une grande partie de moi qui souhaite que le ton soit un peu plus léger et plus schlocky. C’est une histoire qui se prend un peu trop au sérieux. L’un de mes moments préférés est arrivé tard, un personnage a fait irruption héroïquement dans la scène avec la phrase: « Hé, bordel, j’ai quelque chose pour toi! » C’était parfait. C’est ce que je veux de jeux comme celui-ci. Pourtant, en termes de moments « les Américains commencent à applaudir au cinéma », c’est le seul dont je me souvienne.

Il y a beaucoup à aimer dans House of Ashes. Cela peut avoir fière allure (mais aussi un peu compliqué à certains moments), le jeu d’acteur est en grande partie excellent et vos actions (ou leur absence) peuvent vraiment avoir un impact sur l’histoire. Pourtant, l’élément de jeu fait défaut, ce qui à son tour fait que les séquences de jeu où vous avez un contrôle approprié finissent par manquer de frayeurs. C’est un moment amusant, surtout si vous jouez en groupe ou en ligne avec un ami, mais j’avais plus peur des invites de boutons que des monstres.

Avis de non-responsabilité : Version testée : PS5. Une copie du jeu a été fournie par l’éditeur. Également disponible sur PS4, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.