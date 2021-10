The Dark Pictures: The Devil In Me est la dernière partie de la première saison de l’anthologie d’horreur

Si vous avez été un adepte assidu de Divertissement supermassifl’anthologie de l’horreur, Les images sombres, vous saurez probablement que nous approchons de la fin de la première saison de la série. Maintenant, alors que les joueurs commencent à terminer la dernière entrée – House of Ashes – Bandai Namco a annoncé le dernier chapitre de cette série d’histoires sinistres.

Cette fois, l’histoire tournera moins autour d’éléments surnaturels et plus autour de choses un peu plus ancrées dans la réalité.

Dans The Devil in Me, un groupe de documentaristes reçoit une mystérieuse invitation à une réplique du « Murder Castle » de HH Holmes, le premier tueur en série américain.

L’équipage – que vous pourrez sans aucun doute incarner dans une perspective multi-protagoniste – découvrira bientôt qu’ils sont surveillés, et il y a bien plus en jeu que leurs chiffres d’audience.

Nous avions entendu le nom du jeu dans une fuite en juillet, mais il est bon d’obtenir un peu plus d’informations sur ce que nous pouvons attendre du jeu lors de son lancement (sans doute en 2022).

L’éditeur appelle cette entrée dans la série « l’histoire la plus effrayante de l’anthologie à ce jour », ce qui est un peu surprenant, étant donné que l’horreur n’a pas manqué jusqu’à présent dans la compilation.

À ce jour, nous avons vu des jeux de la série varier en qualité – nous avons eu Man of Medan, Little Hope et House of Ashes.

« House of Ashes, le troisième jeu de The Dark Pictures Anthology de Supermassive Games, est le meilleur jeu que le studio ait sorti depuis l’exclusivité PS4 jusqu’à l’aube », a déclaré Tom dans notre revue House of Ashes la semaine dernière.