The Darkness annonce un nouvel album “Motorheart”, tournée au Royaume-Uni à l’automne 2021

Les géants britanniques du glam rock L’OBSCURITÉ ont annoncé un nouvel album, “Coeur moteur”, dont la sortie est prévue le 15 octobre via Vinyle de cuisine.

Le LP est disponible en pré-commande dans la boutique officielle du groupe dans des formats exclusifs et des bundles signés, y compris un CD de luxe avec des pistes bonus, un LP couleur exclusif et une cassette. Les fans qui précommanderont l’album avant le jeudi 10 juin auront accès aux préventes de billets avant leur mise en vente publique.

Déposez l’aiguille n’importe où sur “Coeur moteur” et être instantanément transporté de cette vallée de larmes gémissante et pleurante aux champs de roche élyséens où toutes les mains sont levées, les boissons – tout comme dans le Club Tropicana d’autrefois – sont gratuites, et tout le monde arbore un sourire agréablement salace. Est-ce que ça bascule? Le soleil est-il chaud ? Le toucher de votre partenaire est devenu froid ? L’OBSCURITÉ sont la botte orwellienne piétinant sur la face flasque de la roche molle, pour toujours !

Débordant de leurs riffs et solos de guitare flamboyants, de leur voix de fausset montante et de leur extravagance rock ‘n’ roll incommensurable, les fans auront le premier aperçu de L’OBSCURITÉnouveau chef-d’œuvre de lorsque le premier single est dévoilé le mois prochain.

Pour fêter la nouvelle de “Coeur moteur”, le groupe partira pour une tournée complète au Royaume-Uni en novembre et décembre de cette année avec le soutien de LION BRITANNIQUE, le side project du légendaire IRON MAIDEN fondateur et bassiste Steve Harris.

Justin Hawkins commente : “Le temps est venu, dit le morse… de mettre ton pantalon de fou sur ta tête et de te balancer comme si Satan te mangeait les parties intimes avec une fourchette pointue ! Oui, nous, L’OBSCURITÉ, sont de retour en tournée, louez la meilleure moitié de Satan… venez faire la fête avec nous comme si c’était les dernières commandes au saloon de la dernière chance. C’est peut-être le cas, mais je ne voudrais pas en dire plus là-dessus. Entrez les enfants, c’est L’OBSCURITÉ, wot tu connais et aime, plus LION BRITANNIQUE – Steve HarrisLe meilleur groupe de rock qui vous garantit de vous faire sauter les chaussettes jusqu’au cul accueillant. Quelle nuit! Délire! Des tenues, y compris des chapeaux ! Denim qui sent le hamster ! Qui ne veut pas ça ? Rendez-vous au premier plan, connaisseurs du meilleur de la vie…”

Avec un catalogue débordant d’or sonore et une réputation live que la plupart des groupes ne peuvent que rêver d’atteindre, L’OBSCURITÉ se sont imposés comme l’un des groupes de rock britannique les plus appréciés et les plus importants de notre époque. Leur dernier album, 2019’s “Pâques est annulée”, est devenu le quatrième album du groupe dans le Top 10 au Royaume-Uni, tout en étant en tête du Top 40 Rock des charts officiels et du iTunes Rock chart, en plus de recevoir des éloges critiques.

“Coeur moteur” Dates de la tournée au Royaume-Uni 2021

17 novembre – Brighton Dome, Brighton



19 novembre – Jardins d’hiver, Margate



20 novembre – O2 Academy, Bournemouth



21 novembre – Cliffs Pavillion, Southend



23 novembre – UEA, Norwich



24 novembre – Corn Exchange, Cambridge



26 novembre – L’Hexagone, lecture



27 novembre – Le Grand Hall, Cardiff



29 novembre – Le Grand Hall, Exeter



30 novembre – G Live, Guilford



02 décembre – O2 Academy, Liverpool



03 décembre – Académie, Manchester



04 déc. – Bonus Arena, Hull



06 décembre – The Victoria, Stoke-on-Trent



Déc. 07 – O2 Academy, Bristol



09 décembre – Barrowlands, Glasgow



10 décembre – O2 Academy, Newcastle



11 décembre – O2 Academy, Leeds



13 décembre – Rock City, Nottingham



14 décembre – O2 Academy, Birmingham



16 décembre – O2 Shepherds Bush Empire, Londres



17 décembre – O2 Shepherds Bush Empire, Londres

