The Darkness annonce une tournée nord-américaine en mars/avril 2022

rockeurs britanniques L’OBSCURITÉ ont annoncé les dates de leur tournée nord-américaine 2022 à l’appui de leur dernier album, « Coeur moteur », qui est sorti le mois dernier via Vinyle de cuisine. La course de 34 dates débutera le 9 mars à San Diego et se terminera le 24 avril à Boston.

Avec un catalogue débordant d’or sonore et une réputation live que la plupart des groupes ne peuvent que rêver d’atteindre, les fans auront droit à de nouvelles chansons de « Coeur moteur »l’exaltation joyeuse ainsi que les tubes de L’OBSCURITÉde la musique primée et disque de platine. LES MORTS MORTS ouvrira pour L’OBSCURITÉ à toutes les dates. Les billets et surclassements VIP seront mis en vente le lundi 13 décembre à 10h00 heure locale via cet emplacement pour les billets et via cet emplacement pour les surclassements VIP.

le leader Justin Hawkins partage : « Vous là-bas, dans les Amériques, écoutez-moi et écoutez-moi bien : L’OBSCURITÉ connaissez votre douleur, sachez que vous vous êtes endormi toutes les nuits en pleurant, privés de musique rock anglaise de qualité. Eh bien, arrêtez de pleurer et remontez votre pantalon adulte – le salut est sur vous ! En tant que médecins, nous COMPRENONS le pouvoir de guérison de la musique rock et nous avons demandé à nos serviteurs de prendre des dispositions pour que nous visitions vos rivages modérément éloignés. La boîte de roadies Tupperware scellée cryogéniquement a été réglée sur « Thor » et le puissant char ailé a été dépoussiéré. Rappelez-vous – un coup de OBSCURITÉ transpirez et vous serez guéri – vous marcherez littéralement à nouveau, sans COVID ou quoi que ce soit ! Mais quel prix la liberté et la vie éternelle, je vous entends demander ? A vous monsieur, une trentaine de dollars (plus taxes locales et frais de réservation). Maintenant, foutez le camp ! »

« Coeur moteur » Dates de la tournée nord-américaine 2022 :

09 mars – San Diego, Californie @ The Observatory North Park



10 mars – Las Vegas, NV @ House of Blues



12 mars – Tempe, AZ @ Marquee Theatre



13 mars – Santa Ana, Californie @ The Observatory



15 mars – Los Angeles, Californie @ The Novo



16 mars – San Francisco, Californie @ The Regency Ballroom



17 mars – Portland, OR @ Roseland Theatre



18 mars – Seattle, WA @ The Showbox



20 mars – Vancouver, C.-B. @ Vogue Theatre



22 mars – Calgary, AB @ The Palace Theatre



23 mars – Edmonton, AB @ Union Hall



25 mars – Winnipeg, MB @ The Park Theatre



26 mars – Minneapolis, MN @ Varsity Theatre



28 mars – Milwaukee, WI @ The Rave/Eagles Club – The Rave Hall



29 mars – Detroit, MI @ The Majestic Theatre



30 mars – Chicago, Illinois @ Park West



01 avril – Sauget, IL @ Pop’s Nighclub & Concert Venue



02 avril – Kansas City, Missouri @ The Truman



03 avril – Dallas, TX @ Granada Theatre



05 avril – Austin, Texas @ Mohawk



06 avril – Houston, Texas @ Warehouse Live



08 avril – Nashville, TN @ Brooklyn Bowl



09 avril – Atlanta, GA @ The Masquerade



10 avril – Orlando, Floride @ The Beacham Theatre



12 avril – Tampa, Floride @ The Ritz Ybor



13 avr. – Fort Lauderdale, Floride @ Culture Room



15 avril – Charlotte, Caroline du Nord @ Théâtre de quartier



16 avril – Warrendale, PA @ Jergel’s Rhythm Grille



18 avril – New York, NY @ Webster Hall



19 avril – Toronto, ON @ Phoenix Concert Theatre



20 avril – Buffalo, NY @ Town Ballroom



22 avril – Asbury Park, NJ @ Asbury Lanes



23 avril – Philadelphie, Pennsylvanie @ Brooklyn Bowl



24 avril – Boston, MA @ Royale

« Coeur moteur » a été accueilli avec à la fois des critiques élogieuses et une énorme excitation de la part des fans, qui ont été titillés par une série de pistes et de vidéos fantastiques. Simple « C’est l’amour, Jim », « La fille de Jussy », « Personne ne peut me voir pleurer » et « Coeur moteur » démontrer un album d’extravagance rock and roll incommensurable. « C’est l’amour, Jim » est un barrage rock’n’roll à outrance, « La fille de Jussy » respire le rock mélodique, « Personne ne peut me voir pleurer » est une riffole à indice d’octane élevé et le grondement, martèlement « Coeur moteur » regorge de la voix caractéristique du groupe et de guitares flamboyantes.

Fil audio doublage « Coeur moteur » « un rock ‘n’ roll à toute épreuve », Kerrang ! l’appelle « remplie de riffs et joyeusement poussée » et Panneau d’affichage s’extasie sur le fait que « l’album aide à consolider l’héritage du groupe en tant que l’un des groupes rock les plus importants du Royaume-Uni au cours des deux dernières décennies ». Presse alternative jaillit, « Sur leur septième album, le quatuor est de retour, créant un rock joyeux et provocateur qui martèle et secoue, » La grande prise de contrôle louanges, « ‘Coeur moteur’… est un exercice glorieux avec des riffs charnus de guitare rock d’arène et des voix de fausset envolées », Le Verseau s’enthousiasme : « L’incroyable ‘Coeur moteur’ (est) un autre classique éventuel, avec des chansons qui devraient figurer en tête des charts et des incontournables de la radio » et Rock classique ultime déclare, « L’OBSCURITÉLe rock ‘n’ roll sonne comme l’un des derniers grands espoirs du genre, le tout livré avec un clin d’œil, un sourire et une brassée de riffs tueurs. »