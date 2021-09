The Darkness publie la vidéo des paroles de la nouvelle chanson “Nobody Can See Me Cry”

rockeurs britanniques L’OBSCURITÉ ont sorti la vidéo des paroles officielles d’une nouvelle chanson intitulée “Personne ne peut me voir pleurer”. Le morceau est tiré du prochain album du groupe, “Coeur moteur”, qui est dû le 19 novembre via Vinyle de cuisine.

“Coeur moteur” est un disque d’extravagance rock and roll incommensurable, et encore un autre chef-d’œuvre des icônes rock préférées d’Angleterre. Il sera disponible dans une grande variété de formats, y compris les versions standard et de luxe, à la fois numériquement et sur CD. Il y a un album vinyle noir lourd aux côtés de LPs couleur en édition limitée, une version cassette à l’ancienne. Avec des packs exclusifs et des éditions signées pour démarrer, c’est l’expérience auditive complète de L’OBSCURITÉ, et un ajout glorieux à l’un des canons les plus excitants de la musique rock britannique.

“Coeur moteur” liste des pistes :

01. Bienvenue à Tae Glasgae



02. C’est l’amour, Jim



03. Coeur moteur



04. Le pouvoir et la gloire de l’amour



05. La fille de Jussy



06. Situations délicates



07. Personne ne peut me voir pleurer



08. Vers l’est



09. Vitesse du temps de nuit



dix. Vous n’êtes pas obligé d’être fou de moi… mais ça aide *



11. C’est un amour Thang (Tu ne comprendrais pas) *



12. Si longtemps *

* morceaux de luxe bonus

L’OBSCURITÉ leader Justin Hawkins a récemment raconté à Chaoszine ce que c’était que de faire un LP pendant la pandémie: “Le [other] les gars [from the band] écrivaient de Londres, et je travaillais ici [home] en Suisse. Et nous avons eu cette chose; c’est appelé Ecouter. Alors quand j’enregistrais ma voix, j’ai pu communiquer avec mon frère [THE DARKNESS guitarist Dan Hawkins], qui produisait le disque depuis le Royaume-Uni. Je pouvais donc lui parler. Et il ferait mes prises. C’était un peu comme un plugin sur Outils professionnel.

“Quand on y pense, si je suis dans la cabine vocale avec mes écouteurs allumés et que le producteur est à l’extérieur de la cabine vocale, c’est le même niveau d’interaction que d’utiliser Ecouter et être dans un pays différent », a-t-il expliqué. « Cela ne fait pas vraiment de différence – les milliers de kilomètres qui nous séparent n’ont pas vraiment d’importance, car c’est la même expérience ; J’entends sa voix mais je ne vois pas son visage, comme dans un studio normal. Donc c’est devenu assez normal, en fait, dès que le processus d’enregistrement a commencé. La seule différence serait dans l’écriture — nous n’avons pas collaboré de la même manière avec l’écriture. Mais nous avions tous le même manifeste. Nous voulions faire un disque de rock édifiant avec juste du bon boogie rock dessus. On ne voulait rien d’intelligent, rien de trop métal, rien de trop acoustique et rien de trop… Il n’y a pas vraiment de power ballade sur cet album ; nous faisons normalement une ballade de puissance. Il n’y a pas de chansons tristes dessus. Cela ressemble à un AÉROSMITH album ou quelque chose comme ça – c’est juste un peu de bon rock and roll.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il était difficile de se mettre d’humeur à écrire un album édifiant pendant la crise du COVID-19, Justin a déclaré: “Nous ne voulions pas faire un album de verrouillage. Au début de cette chose, il y avait beaucoup de musique de verrouillage qui sortait, et c’était de la musique qui a été influencée et informée par l’expérience de la pandémie. Et c’est tentant de faire ce genre de chose, mais je ne pense pas que ce soit notre travail. Je pense que notre travail est de fournir autre chose, vraiment. Nos fans veulent nous entendre pisser dessus et faire des bêtises [stuff]. D’autres personnes peuvent faire les autres choses ; nous ferons simplement ce que nous faisons. Même si tu te sens triste, c’est bien d’écrire une chanson joyeuse, je pense. Il y a plus d’une façon d’aborder chaque situation, et L’OBSCURITÉ probablement, même si c’est tentant de faire des choses sérieuses et tristes, ce n’est pas ce que notre public veut entendre, et je ne pense pas que ce soit vraiment ce que nous voulons faire. Nous voulons juste passer un bon moment.”

Avec un catalogue débordant d’or sonore et une réputation live que la plupart des groupes ne peuvent que rêver d’atteindre, L’OBSCURITÉ se sont imposés comme l’un des groupes de rock britannique les plus appréciés et les plus importants de notre époque. Leur dernier album, 2019’s “Pâques est annulée”, est devenu le quatrième album du groupe dans le Top 10 au Royaume-Uni tout en étant en tête du Top 40 Rock Chart des charts officiels et de l’iTunes Rock Chart, en plus de recevoir de nombreux éloges de la critique.

L’OBSCURITÉ présentera la puissance en direct de “Coeur moteur” sur leur vaste tournée britannique de 22 dates en novembre et décembre de cette année. Un véritable spectacle à voir, les fans auront droit à de toutes nouvelles chansons de l’album ainsi qu’à des succès de leur catalogue primé et certifié platine. Le soutien vient aussi de LION BRITANNIQUE, le side project du légendaire IRON MAIDEN fondateur et bassiste Steve Harris.



