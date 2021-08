The Darkness sort un tout nouveau single “Motorheart”

rockeurs britanniques L’OBSCURITÉ ont déchaîné le premier avant-goût et la chanson titre de leur prochain opus “Coeur moteur”, sortie le 19 novembre via Vinyle de cuisine.

Rendant hommage à un robot sexuel dévoué, “Coeur moteur” grogne, livre et piétine avec Rufus Taylorles tambours, Frankie Poullainla basse et Justin et Dan Hawkinsles guitares sont toutes montées à 11, tandis que JustinLa voix caractéristique de s’élève à des niveaux de plus en plus impressionnants.

Concernant le single, Justin dit: “‘Coeur moteur’ rocks plus fort que tout ce que nous avons fait auparavant. Cela me rend heureux et fier de le monter et de littéralement secouer mon chalet suisse jusqu’à ses fondations. Dan a fait un travail formidable sur la production. Cela vous enlèvera le visage, mais votre crâne sourira de méat en méat. S’il vous plaît, pour profiter.”

“Coeur moteur” est un disque d’extravagance rock and roll incommensurable, et encore un autre chef-d’œuvre des icônes rock préférées d’Angleterre.

Sorti dans une grande variété de formats, y compris les versions standard et de luxe, à la fois numériquement et sur CD. Il y a un album vinyle noir lourd aux côtés de LPs couleur en édition limitée, une version cassette à l’ancienne. Avec des packs exclusifs et des éditions signées pour démarrer, c’est l’expérience auditive complète de L’OBSCURITÉ, et un ajout glorieux à l’un des canons les plus excitants de la musique rock britannique.

“Coeur moteur” liste des pistes :

01. Bienvenue à Tae Glasgae



02. C’est l’amour, Jim



03. Coeur moteur



04. Le pouvoir et la gloire de l’amour



05. La fille de Jussy



06. Situations délicates



07. Personne ne peut me voir pleurer



08. Vers l’est



09. Vitesse du temps de nuit



dix. Vous n’avez pas à être fou de moi… mais ça aide *



11. C’est un amour Thang (Tu ne comprendrais pas) *



12. Si longtemps *

* morceaux de luxe bonus

Avec un catalogue débordant d’or sonore et une réputation live que la plupart des groupes ne peuvent que rêver d’atteindre, L’OBSCURITÉ se sont imposés comme l’un des groupes de rock britannique les plus appréciés et les plus importants de notre époque. Leur dernier album, 2019’s “Pâques est annulée”, est devenu le quatrième album du groupe dans le Top 10 au Royaume-Uni, tout en étant en tête du Top 40 Rock Chart des charts officiels et de l’iTunes Rock Chart, en plus de recevoir de nombreux éloges de la critique.

L’OBSCURITÉ présentera la puissance en direct de “Coeur moteur” sur leur vaste tournée britannique de 22 dates en novembre et décembre de cette année. Un véritable spectacle à voir, les fans auront droit à de toutes nouvelles chansons de l’album ainsi qu’à des succès de leur catalogue primé et certifié platine. Le soutien vient aussi de LION BRITANNIQUE, le side project du légendaire IRON MAIDEN fondateur et bassiste Steve Harris.



