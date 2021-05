The Dead Daisies annonce les dates de sa tournée aux États-Unis en juin / juillet 2021

En juin, LES MORTS DAISIES épousseteront les toiles d’araignées en jouant une série de dates d’échauffement où ils pourront enfin présenter la nouvelle formation du groupe qui a hâte d’interpréter sa première nouvelle musique pour les fans depuis 2018.

Dit bassiste / chanteur Glenn Hughes: “Nous n’avons pas pu jouer pour vous en 2020 et nous avons vraiment hâte de vous voir en juin / juillet pour notre ‘Sors de la maison’ des spectacles, puis sur autant de scènes que possible à travers le monde tout au long de l’année. L’amour est la réponse et la musique est le guérisseur. Faisons du rock ‘n’ roll ensemble. “

Avec plus de dates prévues, mais pas encore verrouillées en raison des restrictions de COVID-19, le groupe espère faire un suivi immédiat avec plus de spectacles aux États-Unis, au Japon, au Canada, en Russie et en Europe au cours des mois d’été, d’automne et d’hiver.

“Sors de la maison” des dates de tournée:

23 juin – Boca Raton, FL @ Boca Black Box



25 juin – Nashville, TN @ The Mercy Lounge



26 juin – Chattanooga, TN @ The Signal



30 juin – Detroit, MI @ The Token Lounge



02 juillet – Columbus, OH @ Le roi des clubs



03 juillet – Louisville, KY @ Diamond Concert Hall



07 juillet – Battle Creek, MI @ The Music Factory



09 juillet – Angola, IN @ The Eclectic Room



10 juillet – Harrison, OH @ Blue Note

Influencé par le rock des années 1970, LES MORTS DAISIES sont allés de mieux en mieux depuis leur premier album en 2013, sortant cinq albums studio et jouant en direct à une armée grandissante de fans dans le monde entier. La composition actuelle du groupe comprend Hughes (VIOLET FONCÉ, COMMUNION DU PAYS NOIR) à la basse / au chant, Doug Aldrich (DIO, SERPENT BLANC) à la guitare, Tommy Clufetos (NOIR SABBAT, OZZY OSBOURNE) à la batterie et David Lowy (PHOENIX ROUGE, VISON) à la guitare.

LES MORTS DAISIES‘dernier album, “Terre Sainte”, a été libéré en janvier. Enregistré à Studios La Fabrique dans le sud de la France avec producteur Ben Grosse, le LP est le premier du groupe à présenter Hughes, qui a rejoint le groupe en 2019 en tant que nouveau bassiste et chanteur, remplaçant John Corabi (MOTLEY CRUE) et Marco Mendoza (LIZZY MINCE).

Le batteur Deen Castronovo a annoncé sa sortie de LES MORTS DAISIES en janvier, deux jours après que le publiciste du groupe a révélé que Clufetos rejoindra LES MORTS DAISIES quand ils prennent la route pour soutenir “Terre Sainte”. Clufetos déjà tourné avec LES MORTS DAISIES en 2015.

