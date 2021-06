LES MARGUERITES MORTES embarquera pour une tournée aux États-Unis à la fin de l’été et au début de l’automne. Accompagnement sur le “Pas comme les autres” trek viendra du “comédien rock and roll” Don Jamieson.

Les dates sont les suivantes :

10 septembre – Apollo Theatre – Rockford, Illinois



11 septembre – La Forge – Joliet, IL



13 septembre – Pieres – Fort Wayne, IN



14 septembre – Agora Theatre – Cleveland, OH



17 septembre – Showplace Theatre – Buffalo, NY



18 septembre – The Landis Theatre – vineland, NJ



20 septembre – Sony Hall – New York, NY



22 septembre – Élévation 27 – Virginia Beach, Virginie



24 sept. – Salle de la culture – Ft. Lauderdale, Floride



25 septembre – Janus Landing – Saint-Pétersbourg, Floride



27 sept. – Pops – Sauget, IL



29 septembre – Granada Theatre – Dallas, Texas



30 septembre – Rock Box – San Antonio, Texas



02 octobre – Warehouse Live – Houston, Texas



03 octobre – Venez le prendre en direct – Austin, TX



05 octobre – The Marquee Theatre – Phoenix, AZ



07 oct. – La scène principale de Ramona – San Diego, Californie



09 octobre – El Rey Theatre – Los Angeles, CA



10 octobre – Goldfield Placer – Sacramento, CA



12 octobre – Alberta Rose Theatre – Portland, OR



15 octobre – Neptune Theatre – Seattle, WA

Plus tard ce mois-ci, LES MARGUERITES MORTES va dépoussiérer les toiles d’araignée en jouant une série de dates d’échauffement où ils pourront enfin présenter la nouvelle formation du groupe qui est impatient de jouer sa première nouvelle musique pour les fans depuis 2018.

Dit bassiste/chanteur Glenn Hugues: “Nous n’avons pas pu jouer pour vous en 2020 et nous avons vraiment hâte de vous retrouver en juin/juillet pour notre ‘Sors de la maison’ spectacles, puis a frappé autant de scènes à travers le monde que possible tout au long du reste de l’année. L’amour est la réponse et la musique est le guérisseur. Faisons du rock’n’roll ensemble.”

“Sors de la maison” des dates de tournée:

23 juin – Boca Raton, Floride @ Boca Black Box



25 juin – Nashville, TN @ The Mercy Lounge



26 juin – Chattanooga, TN @ The Signal



30 juin – Detroit, MI @ The Token Lounge



02 juillet – Columbus, OH @ The King of Clubs



03 juillet – Louisville, KY @ Diamond Concert Hall



Juillet 07 – Battle Creek, MI @ The Music Factory



Juillet 09 – Angola, IN @ The Eclectic Room



10 juillet – Harrison, OH @ Blue Note

Influencé par le rock des années 1970, LES MARGUERITES MORTES sont devenus de plus en plus forts depuis leur premier album en 2013, en sortant cinq LP en studio et en jouant en direct devant une armée croissante de fans dans le monde entier. La programmation actuelle du groupe comprend Hugues (VIOLET FONCÉ, COMMUNION DU PAYS NOIRE) à la basse/au chant, Doug Aldrich (DIO, SERPENT BLANC) à la guitare, Tommy Clfetos (SABBAT NOIR, OZZY OSBOURNE) à la batterie et David Lowy (PHÉNIX ROUGE, VISON) à la guitare.

LES MARGUERITES MORTES‘ dernier album, “Terre Sainte”, est sorti en janvier. Enregistré à Studios La Fabrique dans le sud de la France avec producteur Ben Grosse, le LP est le premier du groupe à présenter Hugues, qui a rejoint le groupe en 2019 en tant que nouveau bassiste et chanteur, remplaçant Jean Corabi (MOTLEY CRUE) et Marco Mendoza (MINCE LIZZY).

Le batteur Deen Castronovo a annoncé sa sortie de LES MARGUERITES MORTES en janvier, deux jours après que le publiciste du groupe a révélé que Cluffetos rejoindra LES MARGUERITES MORTES quand ils prennent la route pour soutenir “Terre Sainte”. Cluffetos déjà tourné avec LES MARGUERITES MORTES en 2015.



