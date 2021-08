The Dead Daisies sort un court métrage “Comme aucun autre”

LES MARGUERITES MORTES ont sorti un nouveau court métrage inspirant, “Pas comme les autres”. Rejoignant le groupe sur la route pendant trois semaines, un journaliste et vidéaste a capturé des émissions à travers les États-Unis pour la première fois depuis que la pandémie mondiale a bouleversé l’industrie de la musique. Chaque soir, le groupe faisait ce qu’il faisait le mieux : jouer du bon rock ! Le “Pas comme les autres” Le court métrage reflète les souvenirs du passé et les héros des temps modernes qui insufflent espoir et bonheur aux gens du monde entier.

Le monde est devenu un peu fou ces derniers temps avec beaucoup de gens se sentant pris au piège et seuls. Les moments difficiles font souvent ressortir le meilleur des gens et la musique a toujours été un guérisseur. Nous devons tous chérir les moments qui font battre votre cœur. Comme LES MARGUERITES MORTES leader Glenn Hugues a dit pendant des décennies: “L’amour est la réponse et la musique est le guérisseur. Faisons du rock and roll ensemble.”

LES MARGUERITES MORTES sont sur le point de lancer 20 nuits de rock et de comédie à travers les États-Unis avec un projet de loi mettant en vedette un trio rock LES HUMEURS NOIRES et l’hôte de “Ce spectacle de métal”, comédien Don Jamieson. Venez fin octobre, le “Pas comme les autres” tournée mondiale verra leur retour au Royaume-Uni pour la première fois depuis 2018, avec un set regorgeant de chansons de leur dernier album, “Terre Sainte”, et bien plus. Les hard rockers se joindront à eux sur cette étape en tant qu’invités très spéciaux LES QUIREBOYS. En novembre, ils partent pour le reste de l’Europe, pénétrant la Russie et traversant le continent jusqu’à la mi-décembre.

Hugues a fait ses débuts en direct avec LES MARGUERITES MORTES le 23 juin à Boca Black Box à Boca Raton, en Floride.

LES MARGUERITES MORTES‘ la gamme actuelle comprend également Doug Aldrich (DIO, SERPENT BLANC) à la guitare, Tommy Clfetos (SABBAT NOIR, OZZY OSBOURNE) à la batterie et David Lowy (PHÉNIX ROUGE, VISON) à la guitare.

“Terre Sainte” a été libéré en janvier. Enregistré à Studios La Fabrique dans le sud de la France avec producteur Ben Grosse, le LP est le premier du groupe à présenter Hugues, qui a rejoint le groupe en 2019 en tant que nouveau bassiste et chanteur, remplaçant Jean Corabi (MOTLEY CRUE) et Marco Mendoza (MINCE LIZZY).

Le batteur Deen Castronovo a annoncé sa sortie de LES MARGUERITES MORTES en janvier, deux jours après que le publiciste du groupe a révélé que Cluffetos rejoindra LES MARGUERITES MORTES quand ils prennent la route pour soutenir “Terre Sainte”. Cluffetos déjà tourné avec LES MARGUERITES MORTES en 2015.

Dans une interview avec “Le spectacle de Blairing Out avec Eric Blair”, Hugues a parlé de la façon dont il s’est impliqué dans LES MARGUERITES MORTES. Il a dit : « Ils voulaient quelqu’un et ils me demandaient [in early 2019] si je serais intéressé à le faire. Et j’ai fait le « Glenn Hughes interprète un violet profond classique » [shows] pendant quelques années, et j’ai pensé qu’il serait approprié que je fasse une pause et que je fasse autre chose que [that]. Et je me suis retrouvé avec les gars et nous avons joué. J’ai su Doug un long moment. Et il s’est juste magnifiquement assemblé. C’est un beau morceau de musique.”

Hugues Raconté “Ce spectacle de Jamieson” sur les thèmes lyriques abordés sur “Terre Sainte”: “Depuis que je suis sobre et sobre depuis près de 30 ans, je pense qu’en MAUVE, dans les années 80 et 70, j’écrivais sur la fiction. Puis, quand je suis devenu sobre, plus j’ai de temps à mon actif, et les années que j’ai à mon actif, je me concentre vraiment, vraiment sur la vie – ce qui se passe entre la vie et la mort : la peur, pas de peur, l’amour, la foi, la haine, le don. Et LES MARGUERITES MORTES l’album est une histoire après l’autre.

« Donc, l’album est explicite » Hugues ajoutée. “Il s’agit de trucs autobiographiques. J’écris des trucs sur ce qui se passe dans ma vie. Mais je pense que les gens vont l’entendre et ils s’y rapporteront, car ils vivent probablement la même chose. [stuff] – que ce soit la peur ou le bonheur ou la tristesse ou quoi que ce soit. Je suis un mec du genre “sentiments”.



