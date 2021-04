The Dead Daisies va lancer l’émission de radio “ Live From Daisyland ”

Monstres de Rock accueille LES MORTS DAISIES aux ondes radio. Leur première émission de radio, intitulée “En direct de Daisyland”, avec hôte Doug Aldrich, sera mis en ligne ce mercredi 21 avril à 15 h PST.

Monsters Of Rock Radio abrite le plus grand hard rock et heavy metal de la musique. Si le rock and roll est votre religion, c’est votre lieu de culte. Monstres de Rock est actuellement entendu par plus de 600000 auditeurs par jour sur le Réseau radio Dash.

Influencé par le rock des années 1970, LES MORTS DAISIES sont allés de mieux en mieux depuis leur premier album en 2013, sortant cinq albums studio et jouant en direct à une armée grandissante de fans dans le monde entier. La composition actuelle du groupe comprend Glenn Hughes (VIOLET FONCÉ, COMMUNION DU PAYS NOIR) à la basse / au chant, Aldrich, Tommy Clufetos (NOIR SABBAT, OZZY OSBOURNE) à la batterie et David Lowy (PHOENIX ROUGE, VISON) à la guitare.

“En direct de Daisyland” les auditeurs auront un accès privilégié à tout DAISIES avec un membre du groupe ou deux en studio chaque semaine. Vous serez en mesure d’écouter des airs rock incroyables ainsi que de superbes histoires, les dernières DAISIES actualités, nouveautés, potins de tournée, le tout en direct du studio ou sur la route.

“Nous sommes ravis de collaborer avec Monsters Of Rock Radio, et je suis honoré d’être le premier DJ de l’émission, ” Aldrich mentionné. “C’est une première pour nous. Il y a plein de surprises et de listes de lecture chaque semaine. Nous espérons vraiment que vous apprécierez l’écoute et, comme toujours, merci pour tout votre soutien.”

Harlan Hendrickson, PDG de Monsters Of Rock Radio, a ajouté: “Je suis ravi d’amener l’un des groupes les plus authentiques du rock à la marque la plus grande et la plus authentique de la radio numérique en direct. Notre partenariat avec Radio de tableau de bord donne aux fans de rock du monde entier un accès gratuit au meilleur rock, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans être encombrés de publicités. “

Scott Keeney, PDG de Radio de tableau de bord, a déclaré: “Donner des marques aussi emblématiques que Monstres de Rock et LES MORTS DAISIES une maison 24/7 pour offrir la meilleure programmation audio en direct directement aux fans est pourquoi nous avons construit Tiret, J’ai hâte d’accueillir les membres de LES MORTS DAISIES à Radio de tableau de bord et étendre les deux marques. “

La fête commence à 15 h HNP le mercredi 21 avril et se poursuit tous les mercredis à la même heure. “En direct de Daisyland” sera rediffusé le dimanche soir de 20 h 00 à 22 h 00 HNP immédiatement après Rudy Sarzole spectacle, “Six degrés de Sarzo”.

Vous pouvez écouter sur www.themonstersofrock.com.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).