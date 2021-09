The Deadline Day Dash – La sonnerie

Avec Musa sur la route avec Wrighty, lui et Ryan ont enregistré mercredi, réfléchissant à certains accords clés du jour de la date limite de transfert, à commencer par les accords de prêt qui ont vu Antoine Griezmann revenir à l’Atlético Madrid, Saul Niguéz se diriger vers Chelsea et Luuk de Jong arriver à Barcelone (04h40). Il y a aussi une discussion sur le prêt d’Hector Bellerin au Real Betis avec un autre arrière droit, Takehiro Tomiyasu, se rendant à Arsenal depuis Bologne (17h45), la fenêtre de Liverpool (26h24) et la domination financière de la Premier League pendant cette fenêtre (30h00). ). Ils abordent le transfert de Marcel Sabitzer au Bayern (32:50), avant d’en examiner un qui ne s’est pas produit, bien que ce n’est pas surprenant, car Kylian Mbappé reste au PSG malgré la poursuite très publique du Real Madrid (34:12), plus quels débuts ils attendons avec impatience, et plus encore.

Hôtes : Musa Okwonga et Ryan Hunn

Producteur : Ryan Hunn

Aide supplémentaire à la production : Isaiah Blakely

