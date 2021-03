The Derma Co. nomme Parineeti Chopra comme ambassadrice de la marque

Chopra encourage les consommateurs à adopter leur peau #FilterFree

La marque de soins de la peau The Derma Co. a désigné Parineeti Chopra comme ambassadrice de la marque de l’entreprise. «The Derma Co. a une philosophie de vie sans filtres et croit au traitement des problèmes de peau de l’intérieur pour révéler la vraie beauté de soi. Chopra s’associe à la marque pour propager le message auprès des jeunes et les encourage à adopter leur peau #FilterFree. Avec cette philosophie, la marque lance son tout premier film numérique, mettant en vedette Parineeti, qui est mis en ligne aujourd’hui », a déclaré la société dans un communiqué.

«Quand j’ai découvert le concept de The Derma Co., j’ai adoré l’idée de savoir comment ils abordent les problèmes de peau de l’intérieur et adoptent leur peau #FilterFree. Je suis heureux d’avoir pu m’associer à la marque dans ce voyage pour que les gens se sentent plus à l’aise et confiants dans leur propre peau », a déclaré Chopra.

«Chopra a toujours été recherché pour être le différenciateur. Elle est dynamique, jeune, forte d’esprit et authentique, ce qui la place parfaitement dans l’idéologie de la marque #FilterFree self. Elle est l’expression parfaite de quelqu’un qui évolue constamment avec ses besoins en soins de la peau. Nous sommes convaincus qu’elle sera en mesure de défendre la philosophie de la marque qui consiste à exhorter les gens à cesser de cacher les problèmes de peau derrière le maquillage et à les guérir de l’intérieur. Nous sommes ravis de l’avoir dans notre famille grandissante et confiants qu’elle inspirera les consommateurs de la génération Y à aller #FilterFree avec The Derma Co. », Ghazal Alagh, co-fondateur et CIO, Honasa Consumer Pvt. Ltd. ajouté.

Fondée en 2020 par Varun Alagh et Ghazal Alagh, The Derma Co. a commencé comme une marque de vente directe aux consommateurs, qui a l’intention de redéfinir le marché indien des soins de la peau avec des solutions professionnelles qui aident les milléniaux à adopter leur peau et leurs cheveux d’origine. Avec plus de 30 produits spécialisés, The Derma Co. est disponible sur son propre site Web, Amazon, Nykaa et Flipkart.

